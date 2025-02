Daniel Bisogno se despidió de Michaela al saber que podría morir: "Nadie te amará como yo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada colega de Daniel Bisogno, al hablar sobre su vida y sus cualidades, concordaron sin excepción alguna, en que era "el mejor padre", y que su completa adoración era su única hija, Michaela Bisogno, por lo que honrando su memoria, recordaron cómo se despidió de su hija la primera vez que enfrentaba una crisis de salud que lo llevó al quirófano en 2023, pensando que iba a morir. El conductor de TV Azteca quería que supiera que fue su mundo entero y que nadie la amaría como él.

Siendo su mayor esperanza de vida, tras enfrentar terribles problemas de salud desde mayo del 2023, el presentador de Ventaneando fue sometido a un trasplante de hígado en septiembre del 2024, sin embargo, enfrentó severas complicaciones, que son normales, pero que poco a poco fueron mermando su salud, hasta que el pasado 20 de febrero del 2025, perdió la vida a los 51 años de edad, dejando a su pequeña de ocho años sin su padre.

Ahora, durante el homenaje que se le rindió en Venga la Alegría, se recordó la última entrevista que brindó y que fue para Pati Chapoy, donde confesó que en ese primer cuadro complicado de salud que enfrentó, pensó que iba a morir, así que se despidió de su hija, diciéndole cuanto la amaba y pidiéndole cómo quería que creciera: "Tuve el tiempo de decirle 'Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te amé tanto como te he amado yo, y que tu fuiste la persona que más me hiciste más feliz en este mundo'".

El colega de Pedro Sola destacó que una vez que le externó sus problemas de salud, pensando que no iba a lograr sobrevivir, le pidió que ella siempre fuera feliz, que se riera y lo recordara con amor, viendo todos los ridículos que hizo al aire, y que no olvidara que fue lo mejor que le pasó en la vida: "Quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta, que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida y nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, Te amo con todo mi corazón".

Finalmente, el actor de Lagunilla, Mi Barrio, destacó que le prometió que sea donde estuviera, siempre estaría con ella y jamás la olvidará: "Le die 'Papito va a estar contigo siempre, y pase lo que pase, no te olvides de mi, porque yo, donde esté, yo nunca me voy a olvidar de ti'". Finalmente, Michaela apareció un momento en la entrevista, en donde confesó que "sentí feo (de verlo en el hospital), y muy bonito (cuando regresó a la casa)", enterneciendo a la propia Chapoy cuando dijo que ella amaba más a su papá de lo que él a ella.

Fuente: Tribuna del Yaqui