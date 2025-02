Exesposa de Daniel Bisogno rompe el silencio tras muerte del conductor y habla sobre los detractores

Comparta este artículo

Ciudad de México. — Cristina Riva Palacio, ex esposa de Daniel Bisogno, compartió por primera vez sus emociones y detalles sobre los últimos momentos que vivió junto al conductor de Ventaneando y padre de su hija, Michaela. En una emotiva conversación, la empresaria reveló que tuvo la oportunidad de despedirse de Bisogno antes de su fallecimiento. Agradeció a la familia del presentador por permitirle estar a su lado en esos instantes finales.

Pero eso no fue todo, pues Cristina también compartió cómo su hija Michaela ha afrontado la pérdida de su padre. Explicó que fue ella quien le dio la noticia a la niña y que, aunque Michaela lloró mucho y está profundamente triste, también comprendió que su padre estaba sufriendo a causa de su enfermedad. “Michaela ya sabe desde esta mañana. Lloró muchísimo, está muy triste, pero también sabía que su papi estaba sufriendo y ya no queríamos que sufriera. Le tocó ver que ya no era su mismo papi de antes”, detalló la ex esposa del conductor.

Según Cristina, la mayor motivación de Daniel Bisogno siempre fue su hija. Aseguró que el presentador luchó hasta el último momento para poder seguir viendo crecer a Michaela, especialmente porque la niña cumple años el próximo 26 de febrero. Cristina reveló que durante los últimos días, los médicos ponían audios con la voz de Michaela para animar a Daniel. "Cuando él escuchaba la voz de su hija, sonreía", compartió. Asimismo, indicó que le tenía un gran cariño al conductor de Ventaneando y que por siempre lo verá reflejado en su hija, pues ella es totalmente él.

De igual modo, agradeció las muestras de cariño, incluso habló sobre las personas que se expresan mal de la muerte de Daniel, respecto a esto manifestó que hasta ellos estuvieron al pendiente de él, aunque no les agradara. La despedida de Cristina Riva Palacio refleja el vínculo que, a pesar de las circunstancias, siempre mantuvieron por el amor a su hija, destacando que el legado de Daniel Bisogno seguirá vivo en Michaela.

Fuente: Tribuna