"Hijo de la chin..": Pedro Ferriz destroza a Daniel Bisogno tras muerte; lo manda al infierno

Ciudad de México.- El reconocido experiodista de Televisa y de programas internacionales, Pedro Ferriz Hijar, ha empleado sus redes sociales para despedirse de Daniel Bisogno tras anunciarse su trágica muerte. Pero, contrario a la dolida familia y amigos, el comunicador no lloró, sino que lo destrozó sin piedad, asegurando que era un "pedazo hijo de la ching..." que estaba seguro que se va al infierno por lo que hizo en vida.

Ferriz Hijar en el mes de diciembre del 2023 lanzó una fuerte amenaza en contra del presentador de Ventaneando, señalando que cuando se lo topara de frente deseaba que tuviera "los huev..." de decirle a la cara todas las mentiras que dijo en su programa y ver de "a como nos toca". Daniel en el vespertino de TV Azteca leyó un articulo de TV Notas, en el que señalan que supuestamente la esposa del periodista lo encontró en la cama con una transexual.

Incluso, un día antes del deceso de Daniel, el presentador del noticiero Nacional, Cierre de Edición, de la Cadena Estrella TV, afirmó que desde su punto de vista, el presentador no merecía recibir un nuevo trasplante, porque era un "pend..." y había más necesitados que él: "¿Cómo es posible que un pen... como @DaniBisogno lleve 2 hígados y 1 riñón, cuando la lista de pacientes es tan grande? No le deseo la muerte... Pero un pend... como el merece el Karma de su miserable vida desprestigiando a todos con sus mentiras".

Usualmente, cuando alguien muere, incluso artistas con los que se tienen problemas, suelen salir declarar de manera respetuosa, y aunque no los alaban como otros, simplemente evitan hablar mal de los difuntos, hecho que no hizo Pedro, ya que mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, afirmó que se irá al infierno: "Pues se nos fue Nos vemos en el infierno ahí te esperan tus demonios Daniel Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida".

Todos lo pensamos yo solamente lo dije. Dos trasplantes de hígado cuando hay tanta gente esperando para poder vivir. Perdonen pero Daniel solo sembró calumnias y mentiras toda su vida en el mundo del espectáculo", externó al verse sumamente criticado.

Ferriz Hijar, al ver que fans del actor de Lagunilla Mi Barrio e incluso famosos salieron en su defensa en sus anteriores tuits, este recalcó que ellos no lo entienden, porque solamente hablan desde su privilegio de haber sido personas a las que sí respetó Bisogno y no como él que sufrió un infierno por su culpa: "Todos ustedes que lo defienden no fueron víctimas de las mentiras de Daniel ¡Yo sí! Y si a ustedes les hubiera hecho lo que él me hizo a mi lo mandarían a la ver...".

Finalmente, con un video, el hijo del periodista Pedro Ferriz Con, resaltó que su problema con el difunto Daniel fue porque en vivo de su programa con Pati Chapoy le inventó muchas cosas, recalcando a los que le pedían que pensara en su familia y su hija, que él no pensó en la familia de él, en sus hijos, esposa y en su reputación o carrera, cuando inventó cosas de él, negándose a pedir disculpas: "NO voy a pedir perdón No sé lo merece. No porque se murió se hizo mejor persona.. A mí me vale madre. Cada quien dónde merece estar".

Fuente: Tribuna del Yaqui