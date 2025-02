Jenny Slate presentó queja a RH tras incidente “incómodo” en el set de 'Romper el círculo'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jenny Slate presentó una queja formal ante recursos humanos durante el rodaje de la película It Ends With Us (Romper el círculo), tras una supuesta interacción "incómoda" con Jamey Heath, presidente de Wayfarer Studios, según informó The Hollywood Reporter. La revelación llega días después de que Blake Lively presentara una demanda enmendada alegando que varias mujeres, incluida ella misma, se sintieron incómodas en el set de filmación. De acuerdo con el medio, la denuncia de Slate fue presentada ante Sony, distribuidora de la película, tras una conversación con Heath sobre el apartamento que ella había alquilado en Nueva York mientras trabajaba en el proyecto.

Según la información publicada, Slate expresó su descontento con el lugar que había rentado debido a las condiciones del inmueble, pero afirmó que mudarse no era una opción tras haber pagado un depósito de seguridad de 15 mil dólares. Heath le habría ofrecido reembolsarle para que pudiera buscar otro apartamento, pero lo hizo con un lenguaje que la actriz consideró inapropiado, lo que motivó la queja formal.

The Hollywood Reporter afirmó que la denuncia de Slate ya había sido referenciada en documentos judiciales previos relacionados con la demanda de Lively, aunque su nombre aparecía censurado. También hay que mencionar que la semana pasada, Blake Lively, de 37 años, presentó una demanda enmendada contra su coprotagonista y director de la película, Justin Baldoni, alegando que otras mujeres en el set también se sintieron "incómodas" con su comportamiento y que algunas estarían dispuestas a testificar.

Uno de los mensajes de texto presentados como prueba mostró a Lively hablando con un amigo en común de Baldoni y Heath: "Es como una locura de RRHH hoy. Los dos. No me esperaba ese giro. Quiero decir que ha estado presente, pero hoy llegué a casa y lloré". En otro mensaje, Lively llamó a Baldoni y Heath "espeluznantes". Si bien no hay evidencia de que Slate estuviera entre las personas que recibieron esos mensajes, otra integrante femenina del elenco, cuyo nombre no ha sido revelado, también habría presentado una queja a recursos humanos apenas tres días después de Lively.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha calificado la demanda de Lively como "llena de rumores insustanciales de personas no identificadas" y cuestionó la falta de "evidencia real" por parte de la actriz. Por su parte, Baldoni ha negado todas las acusaciones y respondió con una demanda contra Lively, su esposo Ryan Reynolds, y el New York Times por difamación y extorsión.

Jenny Slate, por otro lado, ha sido una firme defensora de Lively. En diciembre de 2024, Slate emitió un comunicado público expresando su solidaridad: "Blake es una líder, una amiga leal y una fuente confiable de apoyo emocional. Aplaudo su valentía y estoy a su lado". El juicio entre Lively y Baldoni está programado para comenzar en marzo de 2026, mientras las tensiones continúan creciendo dentro y fuera de los tribunales.

Fuente: Tribuna Sonora