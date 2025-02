No se despidió: Conductora de 'Hoy' sufre triste muerte y llena de luto a Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- Una reconocida conductora del programa Hoy se encuentra viviendo un difícil momento debido a que sufrió una repentina muerte en días pasados y ni siquiera se alcanzó a despedir. Quien está viviendo esta dolorosa etapa es Andrea Escalona, quien no ha dejado de llorar por el fallecimiento de su exnovio Daniel Bisogno, quien perdió la vida el jueves 20 de febrero a los 51 años de edad luego de múltiples complicaciones.

Aunque el romance entre Andreita y 'El Muñeco' acabó hace más de una década, se llevaban muy bien en la actualidad, por lo que la famosa se encuentra muy consternada por su partida. Ayer viernes diversos reporteros la buscaron para preguntarle su sentir al respecto y esta relató que estuvo a punto de visitar a Bisogno en el hospital el día que murió, pero por obvias razones no se concretó esa visita.

La verdad es que sigo un poco en shock, yo estaba checando con Alex, no ayer, antier, para poder ir a verlo, y justo ayer Alejandro me hablaba, después del programa, me escribió para decirme que las visitas se habían suspendido, que en cuanto se volverían a reanudar, iba a pensar en mí porque sabía que le iba a hacer bien verme y a mí también verlo", contó Escalona al borde del llanto.