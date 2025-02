Tras ser hospitalizada, Cynthia Klitbo sufre repentina muerte en plena entrevista en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Cynthia Klitbo dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que en una reciente entrevista se llevó la peor de las sorpresas, pues se enteró de una dolorosa muerte que ha llenado de luto al mundo del espectáculo. Cuando salía de las instalaciones de Televisa, reporteros abordaron a la villana de novelas para preguntarle su sentir sobre el fallecimiento de Daniel Bisogno, noticia que ella desconocía por completo.

Cuando el reportero Edén Dorantes le preguntó si tenía alguna anécdota con el fallecido 'Muñeco', Cynthia se llevó las manos a la cabeza y expresó: "¡No sabía que se murió Daniel! ay Dios, ay qué triste, no sabía, qué triste, tanta lucha que hizo, ay su bebé". Posteriormente, la estrella mexicana envió sus condolencias: "Me da mucha tristeza, no sabía, pobrecito... pues nada más decirle a su familia, a su pareja, que descanse en paz, que todo mi amor para ellos, su hija que está chiquita, qué triste, me da mucha tristeza".

Luego Klitbo resaltó que Daniel se merecía descansar después de haber pasado casi 2 años enfermo: "Tanta lucha el pobre, ya está descansando". La villana de los melodramas La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia también contó que el año pasado pudo platicar por última vez con Dani: "Yo siempre me llevé bien con él, la última vez que conviví con él fue en la boda de Alma Cero, estuvimos toda la tarde platicando que ya estaba mejor, que ya tenía lo del trasplante a punto de...".

Andaba muy espiritual igual que yo, lo siento por él, por Paquita y Tongolele, cuánta gente... capaz y también me voy yo", agregó.

En ese sentido, Cynthia explicó que días atrás estuvo en alto riesgo luego de ser mordida por una araña viuda negra: "Yo sentí como que andaba un mosquito abajo de la mesa, el único que sabía el nombre de la araña era el doctor, a mí solo me dijeron el nombre científico para no preocuparme, porque el veneno se va por las vías nerviosas", mencionó la actriz sobre su hospitalización.

La intérprete, quien se enfrentó a una crisis económica tras ser víctima de estafa, dijo que se llevó un tremendo susto cuando se enteró de la gravedad del asunto: "Cuando me pusieron otro antidoto, le dije 'no me vaya a matar doctor' y de repente me dijeron que era una viuda negra". Finalmente, 'La Klitbo' compartió que se está atendiendo con un homeopata para aliviar las secuelas que le dejó la picadura de este insecto, como rigidez en las extremidades:

Todo lo que es las rodillas las tengo como tiezas, me quedé como tieza, pero afortunadamente todo salió bien", dijo.

Fuente: Tribuna