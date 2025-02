Alfonso Herrera critica a Eduardo Verástegui por gesto nazi y este le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El actor Alfonso Herrera lanzó una dura crítica contra Eduardo Verástegui tras un gesto que este último realizó durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento vinculado a las políticas ultraderechistas de Donald Trump. La polémica surgió luego de que Verástegui, actor y ahora político mexicano de 50 años, fuera captado haciendo un saludo que muchos compararon con el famoso gesto nazi utilizado por Adolf Hitler.

En sus redes sociales, Alfonso Herrera compartió una foto de Verástegui realizando el gesto y escribió: “¿Esta señora sabrá de historia universal básica?”, una observación irónica que de inmediato desató una ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, la respuesta de Verástegui no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el político replicó: “Claro que sí, @ponchohd. Lo que pasa es que no aprendí historia para progres losers en la Elite Way School. Mejor dime algo, ¿viste el video o solo estás de Rebelde?”, haciendo una clara referencia a la famosa serie juvenil en la que Herrera participó.

Lejos de retroceder, Herrera le sugirió a Verástegui leer “Historia del mundo para Dummies”, alimentando aún más la discusión pública. Verástegui, por su parte, negó rotundamente que su gesto tuviera alguna connotación fascista: “Veo que además de distorsionar la historia universal, también necesitas una revisión de comprensión básica. Mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay. Menos ignorancia y más lectura te harían bien”, declaró.

El intercambio provocó un fuerte debate en redes sociales, donde cientos de usuarios respaldaron a Alfonso Herrera y cuestionaron la actitud de Verástegui, señalando que no es la primera vez que figuras cercanas a Trump replican gestos asociados con el nazismo. Personalidades como Elon Musk y Steve Bannon han sido criticadas previamente por acciones similares.

El contexto político de Verástegui también ha sido tema de conversación. Recientemente, el político ultraderechista presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud para registrar su Movimiento Nacional Viva México como partido político, una acción que ha sido recibida con reacciones encontradas. El enfrentamiento entre Alfonso Herrera y Eduardo Verástegui ha reavivado la discusión sobre los límites de la libertad de expresión, los gestos simbólicos y las ideologías políticas en un momento de gran polarización tanto en México como en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna Sonora