Esta es la razón por la que Pedro Ferriz odia tanto a Daniel Bisogno, exconductor de TV Azteca

Ciudad de México. - La muerte de Daniel Bisogno, a los 51 años, ha generado un sinfín de reacciones en el medio del espectáculo. Mientras varias celebridades y colegas le rindieron homenaje y enviaron condolencias a su familia, las críticas y controversias también han emergido, especialmente tras las declaraciones del comunicador Pedro Ferriz. El pasado jueves por la noche, luego de que se confirmara el fallecimiento del presentador de Ventaneando por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado, Ferriz escribió en su cuenta de X:

El comentario generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios calificaron sus palabras como insensibles. Ante las reacciones, Ferriz publicó un video al día siguiente reafirmando su postura y negándose a pedir disculpas: "Ustedes me conocen, yo soy un hombre directo... Daniel Bisogno pasó a mejor vida o a alguna vida, porque mejor no creo que sea, después de haber causado una enorme cantidad de daño en la tierra. Yo no le tengo por qué guardar luto".

Pero eso no fue todo, pues Ferriz también recordó un incidente específico de 2019, cuando en una emisión de Ventaneando, Bisogno comentó al aire una publicación de TV Notas que afirmaba que Pedro Ferriz Híjar, hijo del comunicador, había sido infiel con una persona trans. Ferriz acusó a Bisogno de no verificar la información y de contribuir a la difusión de una mentira que, de acuerdo con él, dañó a su familia:

Daniel aseguró que yo había tenido una relación con una transexual y quién sabe qué tantas cosas, esto en televisión nacional. Yo le dije: 'cómo es que duermes todas las noches'".

En respuesta a las polémicas declaraciones, Álex Bisogno, hermano del fallecido conductor, fue cuestionado por la prensa y respondió brevemente: "Que Dios lo bendiga. Yo espero que nunca tenga un familiar enfermo. Porque hasta que tú vives una situación como esta entiendes el verdadero significado de las palabras, de la vida", pero lejos de bajar el tono, Pedro Ferriz publicó un segundo video en X, esta vez grabado desde un gimnasio, en el que respondió a Álex Bisogno: "Mira, Alexito, no eres único, muchos hemos tenido familiares enfermos, claro que nos damos cuenta de esas cosas. El problema de tu 'hermanito' fue que no medía el valor de las palabras".

El comunicador también reiteró que, tras las afirmaciones de Bisogno en 2019, su familia ha sufrido las consecuencias por más de cinco años: "Yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo y se lo vuelvo a cantar. No deseo la muerte de nadie, pero no tengo por qué guardarle luto a alguien con tan bajos escrúpulos".

Las reacciones no se hicieron esperar, y mientras algunos respaldaron a Ferriz, otros lo acusaron de utilizar la muerte de Bisogno como una oportunidad para ajustar cuentas personales. La controversia, lejos de apagarse, parece seguir alimentando el debate en redes sociales y medios de comunicación. El fallecimiento de Daniel Bisogno ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento, pero también ha reavivado antiguos conflictos que ahora ocupan los titulares.

Fuente: Tribuna