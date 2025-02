Madre de Gala Montes le manda fuerte mensaje a su hija tras debut en el Lunario

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ayer sábado 22 de febrero, Gala Montes dio un importante paso en su carrera musical al presentarse por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional. A pesar de lograr un 'sold out' y emocionar a sus fans con un espectáculo lleno de energía y emotividad, la noche tuvo un giro inesperado cuando la cantante informó, al finalizar el concierto, que había sufrido un problema de salud y debía retirarse de inmediato.

Aunque Gala Montes es conocida por su trayectoria como actriz, en el último año ha enfocado sus esfuerzos en consolidar su carrera como cantante, y su presentación en el Lunario marcó un hito en esta nueva etapa. Días antes del evento, compartió con entusiasmo lo emocionada que estaba por interpretar sus más recientes sencillos ante su público. No obstante, el agotamiento físico derivado de una intensa semana de preparativos le pasó factura.

Tras concluir el espectáculo, cuando sus seguidores la esperaban para saludarla y felicitarla, Gala sorprendió al anunciar que no podría quedarse mucho tiempo debido a su estado de salud. "Oigan, escúchenme, me siento bien mal, se me bajó la presión, la neta. Me voy a tener que ir porque me estoy mareando mucho", expresó la cantante visiblemente afectada ante las cámaras del reportero Edén Dorantes.

A pesar del malestar, Montes agradeció las muestras de cariño de sus fans, quienes la esperaban afuera del Lunario con una serenata como sorpresa. La intérprete de Tacara se tomó algunas fotos rápidamente y dedicó unas palabras de agradecimiento antes de retirarse para cuidar su salud.

En esta línea, su mamá, Crista Montes, lanzó un comunicado en sus redes sociales en donde señalaba que, aunque sus hijas siempre han criticado la explotación que sufrieron, es gracias a ella que tiene tanta disciplina para poder lograr lo que hace ahora. “Orgullosa de haber sido la que inició esa “explotación” de la que tanto me juzga todo el mundo, aquí se nota el maltrato que se le dio, esa disciplina que, según ella, la marcó para toda la vida”, manifestó.

Regresando a Gala, hasta el momento, la artista no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado actual de salud, lo que ha mantenido a sus seguidores atentos a sus redes sociales en espera de actualizaciones. El debut de Gala Montes en el Lunario, aunque marcado por este imprevisto, dejó claro su compromiso con la música y el fuerte lazo que mantiene con sus fans, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo y comprensión.

Fuente: Tribuna Sonora