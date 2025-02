¿Se reconcilian? Mamá de Geraldine Bazán asegura que la actriz todavía quiere a Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Gabriel Soto ha aparecido en todos los titulares de la prensa tras hacer una reveladora confesión sobre su salud. Quien decidió mandar un mensaje al actor tras confesar que vivió meses de angustia por una posible leucemia, que lo llevó a replantearse su estilo de vida fue su exsuegra Rosalba Ortiz, madre de su primera esposa Geraldine Bazán.

En diferentes entrevistas, Soto contó que mientras sobrellevaba el escándalo de su ruptura con Irina Baeva, se enfrentó a un diagnóstico de posible cáncer: "No lo había contado públicamente, los estudios arrojaron que tenía el nivel de plaquetas al más del triple de lo que normalmente se tiene que tener", relató el histrión, quien además reconoció que fue gracias a sus hijas Elissa y Miranda que pudo salir adelante en este delicado momento.

Mamá de Geraldine Bazán rompe el silencio

Recientemente doña Rosalba Ortiz rompió el silencio y habló de forma contundente sobre esta situación. Cuando estaba por arribar al homenaje póstumo de Daniel Bisogno, los reporteros abordaron a la abogada para saber su postura por las declaraciones que hizo Gabriel sobre Irina pero ella se negó a entrar en controversia: "Ahorita no es momento para eso, déjenme disfrutar el momento".

Y al respecto del posible cáncer que enfrentó su exyerno, Rosalba dijo: "Tiene vida para muchos años". No obstante, la mamá de Geraldine reveló qué podría haber llevado al actor a enfermarse: "Hay momentos en la vida que sentimos que se nos va, que nos sentimos mal y no tenemos la salud que quisiéramos porque nos descuidamos, pero yo les digo una cosa es porque no nos cuidamos de acá (de la mente)".

Cuando no pensamos en nuestro eje, nuestro cuerpo no está bien, siempre nos vamos sentir mal, siempre nos vamos a sentir mal, tenemos que cuidar nuestra salud mental", agregó.

Asimismo, la conocida mujer le envió un mensaje a Gabriel para dejarle claro que no está solo: "Escuché lo que él dijo y que las únicas que habían estado ahí eran sus hijas y no, tiene mucha gente que lo quiere, yo lo he dicho muchas veces, lo quiero y lo quiero para muchas veces". Y cuando le preguntaron si Geraldine aún lo quería, ella respondió que sí: "Ay por supuesto, es su partner (compañero), es el papá de sus hijas".

Tras dejar claro que Soto y Bazán tienen una excelente relación, doña Rosalba aseguró que el actor se encuentra totalmente sano y le deseó que se mantenga así: "No digan eso de leucemia, que se cuide mucho como siempre se ha cuidado y que se tome el momento necesario para su salud".

Fuente: Tribuna