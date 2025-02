¿Zahie Téllez se enamoró de Jawy en 'MasterChef'? Hablaron de su 'romance' por primera vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 23 de febrero la chef Zahie Téllez se presentó en el foro de Venga la Alegría: Fin de Semana para promocionar el próximo estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México. Aprovechando que ya estaba en el programa, la reconocida mujer sinaloense accedió a dar una reveladora entrevista en donde por primera vez reaccionó a los rumores de romance con Jawy Méndez.

Fue el mismo influencer y conductor quien le dio la bienvenida a Zahie en el foro, catalogando su visita como "una de las mejores que han tenido". Tras los elogios para la oriunda de Mazatlán, llegó la primera pregunta y esta era para saber quién había sido su concursante favorito, por lo que el nombre de Jawy fue nombrado por el elenco, sin embargo, ella dijo que no era él: "¿La temporada pasada? ¿quieren saber quién fue mi participante preferido? Fue Haroldo (Harold Azuara), de todos, es que llegó ahí como todo asustadito".

Téllez compartió que el joven actor se ganó su corazón por disciplinado: "Todo lo que le decía lo hacía, cómo no iba a ser mi consentido... aunque también Ferka y Jawy fueron mis consentidos, pero se portaban más mal". Posteriormente, la chef declaró que Rafa Balderrama fue el cocinero al que no soportó: "Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, sí, fuiste tú Rafa Balderrama".

Asimismo, Zahie reveló si no sentía afinidad por Pedro Prieto cuando estuvo en el reality de cocina: "No es que lo haya tratado mal, es que llegó, sonrió y se fue". Finalmente, Jawy le preguntó a la invitada si alguna vez un concursante le había tirado la onda: "Entre Zahie y yo se armaron una historia de amor, que ufff", dijo el influencer mientras que ella respondió: "No que yo supiera... no veo de lejos, por más de que me hagan ojitos, no veo".

Cabe resaltar que Zahie también habló del sonado romance que entablaron el chef Poncho Cadena y Litzy tras conocerse en la cocina más famosa de México: "Tengo que hacer una confesión, me dijo Poncho 'estoy saliendo con alguien' pero se lo inventó, nunca la vio fuera del foro, nunca salieron, pero es que desde el día uno lo flechó", declaró la reconocida chef sinaloense.

Fuente: Tribuna