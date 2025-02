Abuchean a Ángela Aguilar en Festival de Steve Aoki; expondría infidelidad de Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Ángela Aguilar protagoniza una nueva polémica en redes sociales, a escasos días de la controversia que se suscitó por su presencia en Premio Lo Nuestro, debido a que Belinda, exprometida de su ahora esposo Christian Nodal, también acudió a la gala. En su participación en el Festival con Steve Aoki no fue bien recibida y el público la abucheó, y después habría expuesto infidelidad del sonorense.

Durante la realización del Electric Daisy Carnival (EDC) 2025 del pasado fin de semana, en donde se reunieron los DJ's más

famosos del momento para ofrecer un show lleno de emoción y mucha energía, el nombre de la hija de Pepe Aguilar salió a relucir. Mientras el festival ocurría con normalidad, Steve Aoki subió al escenario para realizar su presentación, la cual fue bien recibida por los mexicanos; sin embargo, cuando el músico hizo sonar la canción de Invítame A Un Café, colaboración que tiene con la cantante Ángela Aguilar, la reacción fue totalmente diferente.

Al notar que la cantante de regional mexicano apareció en las pantallas del escenario y confirmar que se trataba de dicho sencillo, los abucheos no se hicieron esperar, incluso algunos de los presentes no dudaron en gritar para que Aoki quitara la melodía y pusiera otra de su repertorio. A pesar de este complicado momento, el remezclador y productor discográfico estadounidense de ascendencia japonesa continúo bailando al ritmo de la música, sin hacer caso alguno a los mensajes negativos que provocó el tema musical.

Las imágenes desataron una ola de reacciones en redes sociales, donde sigue siendo evidente el rechazo contra la intérprete de Gotitas Saladas, quien no logra salir de las controversias desde junio pasado, cuando anunció su romance con Nodal. Cabe mencionar que no es la primera vez que Ángela aparece en el EDC, pues en 2024 la joven cantante fue invitada por el mismo DJ, aunque aquella vez su intervención sí fue presencial y no fue tan mal recibida como en esta ocasión.

Pero eso no fue todo, pues cuando quiso interactuar con el público, fue completamente ignorada en lo que decía y seguían corriéndola del escenario, pero ella continúo y dio un mensaje que daría a entender que descubriría infidelidad del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Levanten la mano todos los mentirosos. wow, en Ciudad del Carmen nadie miente, me voy a mudar para acá... bueno, este, pero saben qué, saben qué... bueno pero no me griten, no tiene la culpa el que promete, si no el wey que le cree"

Así que para todos esos güeyes que creen, incluyéndome a mi, va esta canción", concluyó entre risas antes de cantar temas como La Malagueña.

Fuente: Tribuna del Yaqui