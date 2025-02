Emiliano Aguilar llama "pen..." a Leonardo; reclama al hijo de Pepe Aguilar por rechazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap en ascenso, Emiliano Aguilar, recientemente se le fue con todo a su hermano menor, Leonardo Aguilar, y no se tentó el corazón para arremeter en su contra, con tal ira que hasta lo llamó "pen..." y le lanzó un fuerte reclamo por no haber sufrido en su vida, tener todo y no vivir el rechazo público. El hijo mayor de Pepe Aguilar, que tuvo de una relación anterior, ha dejado en claro que no se siente parte de la familia en más de una ocasión.

Emiliano en los últimos meses ha dejado ver más que claro que él no es bien recibido por su hermano Leonardo, Ángela Aguilar y Aneliz Aguilar, incluso ha acusado a Pepe de darle la espalda en los momentos que más lo ha necesitado, afirmando que pese a toda su fortuna, él ha pasado hambre. Ahora, la polémica familiar sigue creciendo, ya que el primogénito de Pepe, lleno de ira se fue contra el segundo hijo del cantante del regional mexicano por apoyar a Grupo Frontera.

Leonardo, en el mensaje de los creadores de No Se Va, en el que niegan apoyar a Donald Trump y piden al público dejar de tirarles hate, este mostró su apoyo, afirmando que ignorara a la gente sin que hacer, a lo que el rapero le respondió contundente con un: "A Grupero 'Frontera' me los paso por los huev.... Puro México". Pero, este no fue el único mensaje que mandó para el primogénito de Pepe con Aneliz Álvarez.

Emiliano y Leonardo Aguilar. Internet

Después de esto, el intérprete de Soy El Vato, declaró en un mensaje en el que expuso mucho de su sufrimiento al crecer, que Leonardo siempre lo tuvo todo, y por eso no entiende el gran problema social que existe para los mexicanos con Trump al mando, asegurando que él ha pasado hambre y ha estado en lugares que si él pisara se asustaría tanto que hasta se "cag...", acusándolo de no conocer lo que es "ser real" como él.

Tú siempre has tenido todo, nunca te ha faltado la atención y el amor del público, esa es la diferencia entre tú y yo, yo sé lo que es estar abajo y sin ningún centavo en la bosa y chingarle sin nada, he estado en lugares que te cag... ahí, yo sé que es lo que el público te mande a la verg..., pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama, por ser REAL, una palabra que no conoces, mi carnal", externó Leonardo.

Pero, el ataque no terminó ahí, ya que Emiliano criticó severamente a su hermano menor por mostrar su apoyo a la banda que ha colaborado con Maluma, Shakira y más artistas, cuando el pueblo mexicano sufre por culpa de un Gobierno, que aseguran ellos apoyan incondicionalmente: "Nuestra gente anda sufriendo por la culpa del gobierno de Estados Unidos, gente honrada que trabaja; los tratan como animales y tú con tus mam... de 'puro Grupo Frontera'".

Fue tanta la molestia del rapero que incluso lo tachó de ser un "pend..." y le cuestionó como es que se sentía bien de apoyar a Grupo Frontera sabiendo lo que pasa y sarcásticamente lo llamó con el apodo que le puso su familia, para burlarse de que él sea el heredero de la Dinastía Aguilar: "¿Cómo puedes apoyar a Grupo Frontera, pend...?, después de todo lo que está pasando con nuestra raza, aquí está un mexicano que muere por su raza, con los hue... bien puestos, fu..., Grupo Frontera, aquí puro México, mi 'Gallito Fino', ahí está su heredero de la dinastía, raza".

Emiliano arremete contra Leonardo. Instagram @chamonic3

Fuente: Tribuna del Yaqui