Gussy Lau desmiente demanda de Adele contra Ángela Aguilar por plagio

Comparta este artículo

Ciudad de México. - René Humberto Lau Ibarra, conocido artísticamente como Gussy Lau, desmintió las recientes especulaciones sobre una supuesta demanda de Adele contra Ángela Aguilar por plagio. El cantautor aclaró que no existe ningún proceso legal en curso y puso fin a los rumores que circularon intensamente en redes sociales.

Para quien no lo sepa, la polémica surgió cuando varios usuarios afirmaron que la cantante británica había demandado a Ángela Aguilar ante un tribunal de Los Ángeles, California, debido a las supuestas similitudes entre las canciones Rolling in the Deep y Qué Agonía, tema compuesto por Gussy Lau.

Ante las crecientes especulaciones, el también exnovio de la joven artista respondió a las preguntas del periodista Javier Ceriani, señalando que no había recibido notificación alguna y que se pondría en contacto con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) para esclarecer la situación. “¿Real?... No se me ha notificado y también soy compositor, pero preguntaré en la sociedad autoral, a ver qué procede”, comentó Gussy Lau vía mensaje de texto.

Un día después, el compositor confirmó que las acusaciones eran falsas. “No hay demanda, la Sociedad Autora de Compositores de México ‘SACM’ me lo acaba de informar. Adele ni en el mundo nos hace, jaja”, expresó, acompañado de un emoticón que refleja humor ante la absurda situación.

Con estas declaraciones, se dio por concluida la controversia, que no tardó en desatar una oleada de memes y comentarios humorísticos en redes sociales. La situación también revivió las constantes polémicas en torno a Ángela Aguilar, quien ha estado bajo el escrutinio público desde que inició su relación con el cantante Christian Nodal.

Cabe recordar que durante su colaboración profesional, Gussy Lau ha participado en la composición de varios éxitos interpretados por la familia Aguilar, incluyendo “Ahí donde me ven”, “Se disfrazó”, “La quiero igualita”, “Hojas de otoño” y, por supuesto, “Qué Agonía”. Con este desmentido oficial, las aguas parecen calmarse para Ángela Aguilar, mientras continúa enfocada en su carrera musical y nuevos proyectos.

Fuente: Tribuna Sonora