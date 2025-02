Horóscopos Mhoni Vidente HOY lunes 24 de febrero de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y si deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal, es muy importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente de hoy, lunes 24 de febrero de 2025. En e horóscopo de hoy, la pitonisa más consultada por los famosos en México y América Latina te dice cuál será la fortuna de tu signo en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Horóscopo de HOY lunes 24 de febrero de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

Mhoni Vidente señala que será un día muy especial, en particular en lo que respecta al amor, ya que una persona que amas te dará un mensaje romántico. Agradece lo que tienes.

Tauro

Hoy será un día perfecto para hablar de negocios y de dinero, querido Tauro. En lo que respecta al amor, quizá podrías darte un tiempo solo.

Géminis

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas y dolores de cabeza; es lo mejor para ambos. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su efectivo.

Cáncer

Este día le llega una propuesta laboral muy interesante, aunque si no está seguro, no debería aceptar. Si nota fatiga o mareos, no lo deje y vaya al médico.

Leo

Los errores de sus familiares se los debe tomar con calma, ya que usted no es perfecto y también podría meterse en problemas. Es muy importante que cuide su piel.

Virgo

Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas y podría quedarse en deuda este día. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía; acepte los halagados.

Libra

Llame a sus seres queridos, su estado de ánimo será el mejor cuando reciba ese amor. En temas de familia, quizá será mejor que abra su corazón los nuevos consejos.

Escorpio

La imaginación es muy importante, también en el amor; sueñe en grande, pues merece el mundo. Aborde directamente sus problemas financieros.

Sagitario

Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo y buscar nuevos ingresos. Cuide las partes más débiles de su organismo, en especial su garganta.

Capricornio

No niegue su apoyo económico a un amigo, se sentirá bien para ahorrar en estos días. Su autoestima le permite conseguir sus metas profesionales

Acuario

Hoy le dirán sí a su invitación para salir a comer. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso y más si no tiene fases. Beba más agua.

Piscis

Siga adelante con sus iniciativas en el trabajo, ya que tendrá excelentes resultados. Controle la cantidad de lo que come, es fundamental para mantener su peso.

Fuente: Tribuna