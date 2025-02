"Me los paso por los hue...": Hermanos de Ángela Aguilar en desacuerdo por Grupo Frontera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los dos hermanos mayores de Ángela Aguilar están comenzando a dar de que hablar, debido a que ambos hicieron muy evidente el fuerte desacuerdo qué existe entre ellos, a causa de la famosa banda musical, Grupo Frontera, pues mientras que Leonardo Aguilar los apoya, Emiliano Aguilar dice que se los pasa por los "huev...". La agrupación masculina están en polémica desde hace semanas, cuando varios elementos de su familia celebraron el triunfo de Donald Trump.

La familia Aguilar desde hace años se encuentra fracturada, pues Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar se encuentra distanciado de sus medios hermanos y de su propio padre, destacando que nunca lo han visto como familia. Las tensiones entre ellos fueron en aumento, cuando el cantante de rap mostró su apoyo a Cazzu después de que se anunciara la relación de Ángela con Christian Nodal, además de confirmar que no fue invitado al enlace.

Sin duda, en el último año, su relación ha sido más tensa por cuestiones internas, sin embargo, ahora parece a que esta se le sumara el problema de los intérprete de Lunes a Lunes. La banda se encuentra siendo 'funados' por mexicanos, e incluso en uno de sus conciertos fueron abucheados y le gritaban "fuera traidores". Esto después de que 'La Abuela Frontera', y otros familiares de los familiares de los integrantes de la agrupación mostraran apoyar a Trump, pese a que deporta a mexicanos bajo la Ley Laken Riley, donde se dice que los latinos acusados de delitos o que estén de forma ilegal en Estados Unidos sean deportados inmediatamente.

Aunque los creadores de No Se Va ya habían salido a desmentir su apoyo al presidente de Estados Unidos, pero dado a que el hate continuo en su contra, recientemente mediante su cuenta de Instagram, lanzaron un video en el que sus integrantes hablan al respecto, afirmando que ellos son migrantes y no apoyan a ningún partido o político que esté en contra de los latinos y más si son mexicanos, por lo que piden paren esas afirmaciones.

Por este motivo, el intérprete de Por El Contrario, les comentó con todo su apoyo, afirmando que las personas que los atacan son porque no tienen nada más que hacer y no los conocen verdaderamente: "Ustedes denle señores! Los fans seguimos con todo y seguiremos yendo a verlos y apoyarlos. Los demás son gente sin que hacer, los reales sabemos quienes son". Emiliano al ver este comentario arremetió en contra de su hermano menor y externó que él estaba del lado de México: "A Grupero "Frontera" me los paso por los huev.... Puro México".

Hasta el momento, ni la intérprete de En Realidad, Leonardo o Pepe Aguilar, no se han pronunciado con respecto al ataque de Emiliano, ni tampoco a las declaraciones explosivas, en la que demuestra que no tiene una buena relación con la familia de su padre.

