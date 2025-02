Muerte en la música: La 'Reina del Soul', Roberta Flack, fallece de misteriosas causas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La muerte llega a la música, pues se despide de una de sus voces más emblemáticas, Roberta Flack, la icónica cantante y pianista, falleció de misteriosas causas la mañana de este lunes 24 de febrero a los 88 años de edad. Su legado, marcado por una interpretación única y una conexión profunda con el soul y el R&B, la consolidó como una de las artistas más influyentes de todos los tiempos.

Roberta Cleopatra Flack nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte. Desde muy pequeña, mostró una afinidad especial por la música, destacándose en el piano con una destreza impresionante. Su talento le abrió puertas desde temprana edad, permitiéndole obtener una beca completa en la Universidad Howard a los 15 años, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes en la historia de la institución.

Tras graduarse, Flack dedicó un tiempo a la enseñanza musical antes de comenzar a presentarse en clubes nocturnos. Fue en uno de estos escenarios donde el pianista Les McCann la descubrió y la impulsó a la industria musical. En 1969, lanzó su álbum debut, First Take, pero fue en 1972 cuando alcanzó el reconocimiento mundial con The First Time Ever I Saw Your Face. La canción, que formó parte de la película Play Misty for Me de Clint Eastwood, se convirtió en un fenómeno, llevándola a ganar su primer premio Grammy a la Grabación del Año en 1973.

Roberta fue un ícono en el Soul y R&B. Internet

Durante los años 70 y 80, Roberta Flack consolidó su carrera con éxitos inolvidables como Killing Me Softly with His Song, Feel Like Makin' Love, Where Is the Love y The Closer I Get to You, estos dos últimos en colaboración con Donny Hathaway. La química musical con Hathaway resultó en una de las asociaciones más icónicas del soul, dejando una huella imborrable en el género, consolidándola como la 'Reina del Soul y R&B'.

A lo largo de su carrera, Roberta Flack fue galardonada con cuatro premios Grammy y recibió múltiples nominaciones. En 2020, la Academia de la Grabación le otorgó el Grammy Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su impacto duradero en la industria musical. Su estilo distintivo, conocido como "quiet storm", influyó en generaciones de artistas, estableciendo un estándar de elegancia y profundidad emocional en el R&B.

A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Roberta Flack estuvo marcada por altibajos emocionales. En su vida amorosa, estuvo casada con el productor de música Steve Novosel, con quien mantuvo una relación durante varios años, aunque su matrimonio no perduró. En cuanto a su vida familiar, Roberta nunca tuvo hijos biológicos, pero adoptó a una hija, quien se convirtió en una parte fundamental de su vida. Aunque Flack siempre fue reservada respecto a su vida personal, dejó claro que la familia y el amor eran aspectos cruciales para ella.

Roberta tenía 88 años. Internet

Además de su vida amorosa, la cantante enfrentó momentos difíciles a nivel emocional. La pérdida de seres queridos y las presiones inherentes al éxito la afectaron, pero también fue testigo del racismo y las dificultades que los artistas afroamericanos experimentaban dentro de la industria musical. Sin embargo, su resiliencia la mantuvo firme, y su música sirvió como refugio y terapia. Sus canciones reflejaron la profundidad de sus experiencias personales, creando temas que siguen siendo referentes en el mundo del soul y el R&B.

Más allá de su legado musical, Flack también se destacó como una ferviente activista, apoyando causas relacionadas con la educación, los derechos civiles y la accesibilidad a la música para futuras generaciones. Su compromiso con la justicia social fue una parte integral de su vida y obra.

