Murió por infarto: Pepillo Origel sufre triste fallecimiento y llena de luto a Televisa

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo en general han enfrentado grandes pérdidas durante los últimos días. Y quién llenó de luto a todo el público de forma reciente fue el periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, ya que se encuentra sufriendo la muerte de una querida amiga y aprovechó el nuevo episodio de su programa Con Permiso para llorar su fallecimiento.

Frente a las cámaras de Unicable, el conductor y reportero de espectáculos manifestó su dolor por la muerte de su gran amiga Paquita la del Barrio, así como de la icónica Tongolele, ambas fallecidas el pasado lunes 17 de febrero: "A las dos les tenía mucho cariño, pero a Paquita la del Barrio, no no no, era la mujer más divertida", dijo Pepillo junto a su compañera Martha Figueroa.

Posteriormente, el especialista en farándula mexicana recordó algunas anécdotas que le tocó vivir con la intérprete de Rata de dos patas: "Íbamos a la casa de Silvia Pinal y nos divertíamos, era muy divertida y muy simpática", aseguró. Aprovechando las cámaras, Origel se solidarizó con la familia de la fallecida veracruzana: "A toda la familia de Paquita la del Barrio, a sus hijas, a todos, pues nuestro más sentido pésame, allá terminó en Veracruz, allá quedó".

Pepillo Origel, muy triste por la muerte de Paquita la del Barrio

Además, Pepillo lamentó que su fallecimiento haya sido prematuro: "77 años tenía, no estaba tan grande". Por su parte, Martha recordó que Paquita había enfrentado varias complicaciones de salud y reveló su causa de muerte: "Ya estaba mejor y dicen que de pronto fue un infarto fulminante y ni cuenta se dio, esperemos, falleció dormida, cuando fueron a verla a su cuarto ya había fallecido", expresó la presentadora.

Origel además lamentó que doña Paquita no haya podido regresar a su restaurante, al que tanto amor le tenía: "Yo fui con ella a ver todo lo que le había metido y nunca se le hizo reinaugurarlo", dijo. Cambiando de tema, el guanajuatense resaltó que la muerte de Tongolele también le resultó dolorosa: "Una gran actriz, una bailarina impresionante, Yolanda Montes Tongolele también nos dejó, qué mujer tan hermosa".

En ese sentido, Figueroa recordó el gran alboroto que provocaba la fallecida actriz en su época dorada, donde incluso algunos acusaban su show de ser pecado: "Hubo un momento que era muy famosa y había volantes que repartía gente de la iglesia que decía que era pecado ver a Tongolele, ver esas cosas que ella hacía y decían 'los vamos a excomulgar'", contó la periodista.

