¡No fue Pati Chapoy! Ejecutivo de TV Azteca pagó cuenta de hospital a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Tras la muerte del conductor Daniel Bisogno, en redes sociales surgieron muchas dudas sobre cómo había hecho el famoso para pagar la millonaria cuenta del hospital donde se atendió durante los casi 2 años en los que luchó por su vida. El también actor tuvo su primera complicación médica en mayo del 2023 y desde entonces empezó su calvario, que culminó el pasado jueves 20 de febrero con su muerte debido a una falla multiorgánica.

Existen muchos rumores sobre cuál era su situación económica, debido a que estuvo ingresando en repetidas ocasiones al hospital, lo que significó un enorme gasto. En ese sentido, la periodista Ana María Alvarado señaló: "Había comentarios de que no podía salir, desafortunadamente, el cuerpo de Daniel del hospital, porque las cuentas eran muy altas... faltaban 4 millones para liberar la cuenta y que pudiera salir (el cuerpo de) Bisogno al hospital".

Y de inmediato surgió el rumor de que que habría sido Pati Chapoy, su jefa en el programa Ventaneando, quien liquidó los gastos hospitalarios que se produjeron en esta última ocasión. Sin embargo, ha sido Álex B, hermano de Daniel, quien aclaró esta situación durante su presencia en el programa Sale el Sol, y además negó que haya sido la periodista quien saldó la deuda del también comediante.

Él tenía un seguro de gastos médicos mayores por parte de la empresa, TV Azteca, a todos nos aseguran y eso lo ayudó mucho", aclaró Alejandro al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ricardo Salinas Pliego pagó la cuenta del hospital a Daniel Bisogno

Asimismo, Alex envió un agradecimiento especial a Ricardo Salinas Pliego, ejecutivo del Ajusco, porque él apoyó económicamente a Bisogno durante su enfermedad: "Pero algo que sí voy a reconocer es que Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, siempre velaron por él... llegaron un día al hospital y dijeron 'cartera abierta para Daniel Bisogno, todo lo que se tenga qué hacer, que no se limiten en nada'", explicó.

Por si esto fuera poco, el expresentador de Al Extremo reveló que su hermano nunca dejó de recibir su sueldo pese a que pasó meses fuera de Ventaneando: "Daniel siguió recibiendo su sueldo del programa durante toda su hospitalización, cosa que les agradecemos porque tiene qué pagarle a la gente que le ayude y darle la manutención a la niña, TV Azteca siempre le apoyó porque por lo que fue una preocupación menos”.

Además, el también reportero se sinceró y admitió que para Daniel era muy complicado pagar sus hospitalizaciones: "No había manera de pagarla, una sola hospitalización era un millón de pesos, dos millones de pesos, cómo la pagas... aparte todos los medicamentos con los que tenía que vivir, era un tema costosísimo, no había manera, si Daniel no hubiera tenido ese apoyo no la hubiera contado desde hace mucho tiempo".

De la misma manera, manifestó que su sobrina no quedará desamparada, pues su hermano fue muy previsor al respecto y reveló que él es el albacea de su herencia: "Su futuro está completamente asegurado, Daniel nunca fue millonario, pero sí fue una persona muy trabajadora que desde que nació Michaela se encargó de pagar un seguro de vida, un seguro para su escuela, no eran las grandes mansiones, pero tenía su casa propia y todo eso se queda para la niña", expresó.

Fuente: Tribuna