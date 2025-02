Pedro Ferriz arremete contra el hermano de Daniel Bisogno: "Persona de bajos escrúpulos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Pedro Ferriz Hijar está dando de que hablar, ya que acaba de arremeter en contra de Alex Bisogno, uno de los dos hermanos menores de Daniel Bisogno, después de que saliera en defensa del difunto presentador de TV Azteca. El periodista que ha laborado para Televisa y medios internacionales, deja en claro que no se arrepiente de lo que dijo y agregó que era una "persona de bajos escrúpulos".

Mientras que en Ventaneando, familiares y miles de fans lloraban la partida de Bisogno el 20 de febrero del 2025, Pedro en su cuenta de X, antes Twitter, dejó en claro que no lamentaba la muerte del presentador, sino que sabía que estaba en el infierno por el tipo de persona que fue en vida: "Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno ahí te esperan tus demonios Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida".

Ante estas declaraciones, en las que además aseguró que arruinó la vida de muchos en su programa con Pati Chapoy por ser un mentiroso, el expresentador de Al Extremo, durante una entrevista en el último adiós a Daniel, afirmó que solo podía decirle que Dios lo bendiga y que no pase por lo que él pasó: "Que Dios lo bendiga, yo espero que nunca tenga un familiar enfermo porque hasta que tú vives una situación como ésta entiendes el verdadero significado de las palabras, el verdadero significado de la vida".

Por este motivo, es que Pedro decidió salir a arremeter en contra del hermano del actor de Lagunilla Mi Barrio, destacando que todos han sufrido, y no debería de tratar de dársela de moralista, cuando su hermano siempre hizo daño, destacando que él desde que Daniel estaba vivo, siempre lo confrontó por este tema: "No eres único cab..., muchos hemos tenido familiares enfermos, entonces claro que nos damos cuenta de estas cosas. No me vengas a querer clases de moralidad cab..., yo le canté este tiro a tu hermano estando vivo y lo vuelvo a hacer ahora".

Finalmente, dejó en claro que nunca le deseó la muerte al actor de El Tenorio Cómico, sino que dijo que se la había ganado solito, como todos, afirmando que no porque ya se fue va a cambiar de opinión sobre lo que era, repitiendo una vez más que solo se encargó de difundir mentiras y dañar a famosos: "No tengo que guardarle luto a una persona con tan bajos escrúpulos. Quieres aprender el valor de las palabras, ojalá reflexiones sobre lo que fue la vida de tu hermano, y como se dedicó a reventarle la madre a todos, con sus mentiras y calumnias con tal de cobrar un pu... sueldo".

Fuente: Tribuna del Yaqui