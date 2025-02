Rachel Zegler responde a las críticas sobre su papel en el remake de 'Blancanieves'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Rachel Zegler, protagonista del próximo remake de acción en vivo de Blancanieves de Disney, ha respondido a la reacción negativa que ha rodeado su casting y las polémicas en torno a la nueva versión del clásico animado de 1937.

En una reciente entrevista con Vogue México, Zegler interpretó las críticas como una muestra de pasión por la película original. "Interpreto los sentimientos de la gente hacia esta película como pasión", declaró. "Qué honor ser parte de algo por lo que la gente siente tanta pasión. No siempre vamos a estar de acuerdo con todos los que nos rodean y lo mejor que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros".

El remake ha generado controversia desde que se anunció que Zegler, de ascendencia colombiana, encarnaría a la icónica princesa de Disney. Las críticas se intensificaron después de que la actriz calificara la película original como "anticuada", mencionando que el príncipe "literalmente acecha" a Blancanieves, un comentario que polarizó a la opinión pública.

Pero eso no fue todo, pues Zegler también abordó las críticas desde una perspectiva personal y cultural. "Entiendo que la conversación proviene de la comunidad que no quiere ser vista como un monolito, pero la realidad de ser latino y trabajar en esta industria es que tratamos de representar a toda la diáspora", explicó. "Sé dónde he estado, lo represento en mi narrativa y lo llevo en mi corazón todos los días. Nadie puede decirme que no es parte de mí".

La discusión sobre su papel no es nueva. Poco después de que se anunciara su participación en Blancanieves, Zegler reveló en el programa Actors on Actors de Variety que enfrentó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter). "El discurso continuó durante días, porque toda la gente estaba enojada", recordó.

Pese a la polémica, Zegler mantiene una actitud positiva y está enfocada en su labor como actriz. "Necesitamos amarlos en la dirección correcta", dijo, refiriéndose a quienes han expresado su descontento. "Al final del día, tengo un trabajo que hacer que estoy muy emocionada de hacer. Tengo la oportunidad de ser una princesa latina". El remake de "Blancanieves" promete traer una nueva visión de este clásico, y Rachel Zegler está decidida a dejar su huella, no solo como actriz, sino como una figura que representa la diversidad y la evolución en la industria cinematográfica

Fuente: Tribuna