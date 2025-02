Reportero de 'VLA' llama poco cerebro a Kenia Os; estallan y piden su despido de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Gabriel Cuevas, reconocido reportero de Venga la Alegría que se ha peleado con decenas de artistas, se encuentra envuelto en polémica, debido a que en un podcast llamó "poco cerebro" a la querida cantante de reggaetón, Kenia Os, por lo que sus millones de fans no dudaron en salir en su defensa y estallaron en su contra, exigiendo a los altos mandos su despido de TV Azteca.

Kenia desde hace varios años es una de las figuras de la industria musical más reconocidas en todo el mundo, pero, en los últimos meses han sobresalido titulares de su vida amorosa, como su reciente noviazgo con Peso Pluma. En los últimos meses del 2024 fue vinculada con Belinda, después de lanzar Jackpot, y fue captada mientras que se besaba en un antro con el cantante de corridos tumbados, Gabito Ballesteros.

Es por esto, que el exparticipante de Survivor México, mientras que estaba hablando en el podcast que tiene Kim Shantal, al tocar el tema de de su relación con el denominado 'Doble P', este arremetió en contra de Kenia, afirmando que necesita involucrarse con alguien para que que se hable de ella: "Tema que saca, tema con la persona que se involucra: Belinda, i’am sorry for you, pero es la neta, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, si saca un tema contigo hermana, se va a volver tu novia porque tiene tan poco cerebro".

Hasta el momento, la intérprete de Malas Decisiones y Hassan Emilio Kabande Laija, su actual pareja, hasta el momento no se han pronunciado sobre los insultos en contra de la joven cantante, ni de las criticas que se realizaron por gritar a los cuatro vientos que se encuentran enamorados, pero se espera que pronto salgan a dar declaraciones. Su noviazgo se hizo oficial durante el Super Bowl LIX, pues se difundieron videos donde se abrazan y besan a lo largo del partido, hablando con grandes sonrisas.

Aunque la pareja no ha salido a decir nada, a través de X, antes conocido como Twitter, sus fans y el de otros artistas se han sumado para crear la tendencia "Kenia Os Merece Respeto", en el cual afirman que Cuevas es "misógino" y alguien así no debería laboral en una empresa como el Ajusco: "Es inaceptable que hoy en día se permitan comentarios misóginos. El éxito de @keniaos es por talento y trabajo, no por chismes baratos. @VengaLaAlegria, exigimos una disculpa y consecuencias. Si no toman cartas en el asunto, enfréntense a una cancelación".

Más mensajes en apoyos de los fandoms de Taylor Swift, Danna Paola y hasta de Humbe:

Es terrible que uno de los medios de televisión más grandes de México le dé trabajo a una persona tan desagradable, misógina y poco profesional".

Por un mundo donde no sea un tabú ni ofensa que la MUJER disfrute su sexualidad al igual que el HOMBRE".

De parte del fandom de TAYLOR SWIFT, damos apoyo para respaldar a Kenia OS. Sabemos lo injusto y doloroso que es ver a una mujer siendo atacada y juzgada por mantener una vida amorosa y en esta ocasión no dejaremos sola a Kenia!".

Fuente: Tribuna del Yaqui