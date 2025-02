Shock en TV Azteca: Hermano de Daniel Bisogno dice real causa de su muerte en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El también presentador de TV, Alex Bisogno, recientemente sorprendió al público mexicano al presentarse en vivo de Sale el Sol, para hablar sobre la tragedia que embarga a su familia por haber perdido a Daniel Bisogno. Sincerándose y terminando con todo rumor, el conductor confesó la real causa de muerte de su hermano mayor, dejando en completo shock a todo TV Azteca y fans del difunto presentador y actor.

Tras años luchando por superar su severa crisis de salud, y haber entrado y salido de hospitales los últimos seis meses, el presentador de Ventaneando perdió la vida a los 51 años de edad el pasado 20 de febrero de este 2025. México perdió a uno de los conductores más polémicos y favoritos de la TV, sus compañeros a un entrañable amigo, pero su hija de solo 8 años, Michaela Bisgono, a su mundo entero, por lo que han manejado el tema con la mayor delicadeza y respeto que se ha podido.

Debido a que Daniel por años fue parte de la vida de millones a través del vespertino liderado por Pati Chapoy, su hermano Alex ha decidido ser abierto con el público y los medios sobre la muerte de su hermano, brindando entrevistas, en las que cuenta la verdad de lo sucedido y desmiente rumores que han llegado a salir. Por este motivo, la mañana de este lunes 24 de febrero, se ha presentado en el matutino de Imagen TV, para hablar sobre la verdad de lo que le pasó a su hermano.

El expresentador de Al Extremo, primeramente negó de manera rotunda que Daniel sufriera un rechazo al trasplante de hígado, sino que fueron a causa de las bacterias que se alejaron en su cuerpo. Alex explicó que no saben si esas bacterias eran parte del organismo o si las agarró en el hospital, solo se sabe que al haber sido inmunosuprimido para que su cuerpo no rechazara su trasplante, esta tuvo la oportunidad de crecer y alojarse en las venas biliares, justo del órgano recién trasplantado, haciendo estragos en su salud.

Por este motivo, también descubrieron una obstrucción, natural, no por coágulos y para evitar que se estuviera llenando la bilis de su líquido y que pudiera circular como es debido, le colocaron unos tubos de plástico, siendo estos los que rechazó el cuerpo y ocasionó que se infectaran, haciendo que su cuerpo entrara en un shock y tuviera falla multiorgánica, ya que generó que sus riñones del actor de Lagunilla Mi Barrio no funcionaran al ritmo que se requería, provocando la infección en sus pulmones, siendo esta una cadena que no pudieron detener.

Alex recalcó que todo fue un cumulo y mientras buscaban erradicar una bacteria aparecía otra, o se presentada una complicación en otro órgano, lo que impidió que se hiciera un nuevo trasplante de hígado y al final, provocó la muerte de su hermano. Resistiendo las lágrimas, recordó que justo este 24 de febrero, se cumple un año de la muerte de su madre y para Daniel, una de las cosas que más le dolió de su enfermedad, fue que en estas fechas en el 2024, él estaba intubado y sedado, por lo que no se pudo despedir, así que ahora Alex revela que madre e hijo ya están juntos y pueden darse ese abrazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui