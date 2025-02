"Zorrina": Tunden a Irina Baeva y le piden que "se largue" de México por negar entrevistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa artista Irina Baeva ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación y usuarios en redes sociales tras revelarse un video donde se observa el desaire que le hizo a la prensa. Resulta que este fin de semana varios reporteros buscaron a la rusa a las afueras de su negocio de venta de bazar, pero esta se negó a dar una sola entrevista y esto le costó decenas de críticas.

Sobre todo porque en días pasados la actriz de Televisa hizo un importante anuncio en sus redes sociales, al confirmar que ya había iniciado los trámites para convertirse en mexicana. Al parecer, la también influencer y modelo prefirió huir de los micrófonos para no responder a los rumores de romance y boda con Giovanni Medina, padre del hijo de Ninel Conde.

En un video difundido en la reciente transmisión del programa Venga la Alegria se observa a la artista rusa se niega a pararse a platicar con los reporteros, argumentando que tenía varios compromisos que atender. "Gracias, ¿cómo están?, buenos días, disculpen, ahora sí ya vamos a arrancar", dijo la ex de Gabriel Soto, quien envió un beso mientras caminaba para ingresar al lugar ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

A pesar de que algunos reporteros le mencionaron que únicamente deseaban hablar de sus planes para obtener la naturalización mexicana, el encargado de las relaciones públicas de la artista fue quien aclaró que Irina no les otorgaría ninguna entrevista. De acuerdo con el enviado del programa Venga la Alegría, el poder de convocatoria de Baeva no fue el que se esperaba, pues en el tiempo que estuvieron presentes, solo captaron a 12 personas, entre ellos fans, quienes la ayudaron comprándole uno de los productos que ella ha usado, y a su vez, la famosa se tomó fotos con ellos.

Como era de esperarse, los comentarios contra la exprometida de Gabriel Soto no se hicieron esperar, y los internautas no dudaron en lanzarse en contra de la actriz por no detenerse a charlar con los medios, a pesar de que podrían ayudarle a promocionar su bazar. Algunos usuarios señalaron que lo mejor sería que Irina se regrese a su país y que la prensa deje de darle tanta importancia.

¿Y así quiere la nacionalidad mexicana? se da mucha importancia".

En Rusia ni la conocen y acá se hace la importante".

Sangrona, que se largue a Rusia".

Los medios le dan importancia a Zorrina, por eso se cree la gran diva".

Ojalá no le den la nacionalidad y se regrese a su país".

Fuente: Tribuna