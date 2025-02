Actor revela lo frustrante que fue trabajar con Ryan Reynolds en sus inicios actorales

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor Matthew Lawrence reveló que trabajar con un joven Ryan Reynolds en la película Boltneck (2000) no fue sencillo, debido a las constantes tensiones entre la estrella de Deadpool y el equipo de producción. Durante un episodio de su Brotherly Love Podcast, Lawrence explicó que Reynolds tuvo desacuerdos creativos con los productores y el director del filme, quienes no estaban satisfechos con su estilo actoral.

La cinta Boltneck, donde Lawrence interpretó a un "nerd de la ciencia" llamado Frank Stein, mostraba a Reynolds como un cadáver revivido tras ser asesinado por un grupo de matones. Mientras los productores querían emular un thriller de ciencia ficción al estilo Donnie Darko, Reynolds intentaba darle un giro más irreverente, parecido a su icónico personaje de Deadpool.

Había un gran tirón entre uno de los actores principales... Así que esa fue mi experiencia con Ryan Reynolds", agregó Lawrence. "Obviamente, maduró como ser humano".

Pero eso no fue todo, pues el actor también recordó una reunión entre Reynolds y el director, destacando que el equipo de producción, liderado por Paul Colichman y Mark R. Harris, galardonados con un Premio de la Academia por Gods and Monsters (1999), había perdido la fe en el joven actor. "Decían: 'Teníamos muchas esperanzas para este tipo. No va a ninguna parte'", contó Lawrence, riéndose al recordar cómo, irónicamente, Reynolds despegó hacia el estrellato.

La controversia legal de Blake Lively y Justin Baldoni

Lawrence aprovechó la conversación para abordar la disputa legal entre Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds y el actor y director Justin Baldoni. Este último ha demandado a Lively y Reynolds por difamación y extorsión, tras acusaciones de acoso sexual.

Baldoni, conocido por Jane the Virgin, alegó que Reynolds le gritó agresivamente luego de que preguntó sobre el peso de Lively durante el rodaje de It Ends With Us. El director negó las acusaciones de "body shaming" y criticó a la pareja por reescribir escenas y tomar control de la producción, afirmando que "no solo lidiaba con Lively, sino con sus 'dragones', Reynolds y su amiga megacelebrity Taylor Swift".

Lively, por su parte, ha sostenido que la demanda es una represalia por haber hablado sobre el supuesto acoso de Baldoni, llamándola "otro capítulo en el libro de jugadas del abusador". El juicio para resolver estas acusaciones está programado para el 9 de marzo de 2026, tras el rechazo de ambas partes a continuar con la mediación.

Mientras las tensiones entre Baldoni, Lively y Reynolds escalan, las revelaciones de Matthew Lawrence arrojan luz sobre las primeras etapas de la carrera de Ryan Reynolds y su espíritu desafiante. Ahora, el público está a la expectativa de cómo se desarrollará el juicio y qué impacto podrá tener en las carreras de las estrellas involucradas.

