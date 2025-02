Actriz de Televisa pide dinero a fans para gastos médicos; tiene cáncer y la desahuciaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz mexicana, que ha trabajado en exitosos proyectos de Televisa y TV Azteca, de nueva cuenta se apoderó de la atención de todos los medios de comunicación y seguidores debido a que compartió una nueva triste noticia sobre su salud. Resulta que la artista, que se encuentra desahuciada por cáncer terminal, suplicó a sus fans que la apoyen económicamente debido a que no tiene para pagar su nuevo tratamiento médico.

Se trata de la querida Renata del Castillo, quien trabajó en el Ajusco durante su juventud y es recordada por haber sido parte de la exitosa novela Cuando seas mía junto a Silvia Navarro, así como de varios capítulos del programa Lo que callamos las mujeres. La famosa también tuvo la oportunidad de trabajar en la televisora de San Ángel con el unitario Como dice el dicho, mientras que en Netflix hizo la serie Control Z.

Desafortunadamente, Renata ha vivido un calvario en los últimos años y ha tenido que dejar de trabajar debido a sus problemas de salud. Hace más de 2 años fue diagnosticada con cáncer cérvicouterino y en 2024 la desahuciaron, pues tenía metástasis y no era apta para ningún tratamiento. Apenas la semana pasada la actriz tuvo que volver al hospital de emergencia tras sufrir un preinfarto, además de que señalaron que era probable que tuviera trombosis.

Luego de varios estudios, por fortuna se descartó que Renata tuviera un trombo, pero las noticias no fueron tan buenas ya que los médicos descubrieron que tenía metástasis en los pulmones: "Buenas noticias, se equivocaron, no es trombosis, es metástasis en los pulmones, también está cañón, me mandaron un tratamiento", contó la actriz de forma reciente en sus historias de Instagram tras haber sido dada de alta.

Sobre las indicaciones que recibió, Del Castillo explicó que tiene que usar oxígeno de forma habitual, así como ponerse cierto medicamento inyectado, pero para ello necesita contratar un enfermero personal. Desafortunadamente, la actriz no tiene dinero para pagar ninguno de estos tratamientos y por ello solicitó la ayuda de sus seguidores, con el fin de conseguir el efectivo necesario para seguir luchando por su vida.

El oxígeno, unas inyecciones a un lado del ombligo, varias cosas y un enfermero, tres veces a la semana, para colocar ciertas inyecciones", declaró.

Fuente: Tribuna