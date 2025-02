Caso Liam Payne: Amigo del cantante iría a prisión por su trágica muerte; esto se sabe

Buenos Aires, Argentina.- Las cosas en el caso de Liam Payne, parece que todavía no están cerca de encontrar un final, debido a que acaba de dar un giro inesperado, pues se afirma que Rogelio Nores, empresario y amigo del cantante que lo acompañó a Argentina, sí iría a prisión, revocándole su absolución en la trágica muerte del joven de 31 años de edad, ya que un fiscal no lo vería justo; esto se sabe hasta el momento.

Desgraciadamente, el exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel, lo que le ocasionó un politraumatismo, provocado por múltiples lesiones internas y externas que lo llevaron a su deceso, según la autopsia. Al inicio esto fue tomado como un accidente, pero Geoff Payne, padre de Liam levantó una investigación contra el hotel para hacerle justicia a su hijo, por lo que fueron vinculados a proceso un amigo de Payne, tres trabajadores del hotel y un supuesto dealer.

Rey Grupero Rey Grupero se va a los golpes con Lupillo Rivera; lo expulsarían de 'LCDLF All Stars'

Nores fue precisamente uno de los que enfrentaba cargos y estaba a punto de ser encarcelada bajo los cargos de homicidio imprudencial, siendo acusado de haber abandonado al intérprete de For You en un momento vulnerable, mientras que los del hotel por negligencia al actuar, y el dealer por las drogas que le facilitó. Pero, Nores, junto la gerente del hotel, Gilda Martín, y el encargado, Esteban Grassi, fueron absueltos de los cargos en su contra.

Me alegra que esto finalmente haya concluido. Ahora podré viajar al Reino Unido y despedirme de mi amigo", externó Nores, mientras que su abogado, Rafael Cuneo Libarona, declaró: "Siempre sostuvimos que Rogelio Nores no tenía ninguna responsabilidad en la muerte de Liam Payne. Él era solo su amigo y no tenía obligación legal de garantizar su seguridad".