Elisa Vicedo desmiente a Sergio Mayer: "Nunca recibí su ayuda legal"

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz Elisa Vicedo rompió el silencio y desmintió las recientes declaraciones de Sergio Mayer, quien aseguró haberla apoyado durante su proceso legal contra Eduardo ‘N’ por presunta violación. A través de una videollamada desde Canadá, Vicedo dejó claro que el exGaribaldi no tuvo ningún papel en el avance de su denuncia.

La también activista subrayó que, aunque Mayer ha intervenido en otros casos mediáticos, su situación no ha contado con el mismo respaldo. "Si le ha ayudado a otras personas, eso tiene que verlo él con esas personas. Pero creo que es muy obvio, ¿no? Si se hubiera materializado algo, no estaríamos aquí tantos años después", agregó.

Vicedo también denunció haber sido blanco de ataques en redes sociales, donde algunos usuarios la acusan de convertir su lucha en un tema político. "Claro que se me reclama, como si yo pudiera hacer uso de un poder que no voy a hacer. Hasta este momento, no he tenido ayuda absolutamente de ningún partido político. Y lo quiero dejar claro", expresó.

La actriz refutó además las declaraciones de Mayer sobre las complicaciones derivadas de que ella radique en el extranjero. "En la conferencia de prensa [él dice] 'ella vive muy lejos y por eso es muy complicado'. No, no ha sido por eso complicado. Ha sido complicado porque ha habido mucha corrupción, desde la Fiscalía, desde muchas otras áreas, y yo he tenido que luchar contra todo eso. Si hubiera habido ayuda, no tendría que haber luchado contra eso, al contrario", enfatizó.

El caso de Elisa Vicedo salió a la luz pública en 2018, cuando la actriz reveló que, dos años antes, habría sido víctima de violación por parte del actor argentino Eduardo 'N'. Sin embargo, la semana pasada se informó que el proceso legal se encuentra pausado debido a un amparo presentado por el acusado, quien busca desvincularse del caso.

Con estas declaraciones, Vicedo deja en evidencia que su batalla legal ha sido un camino solitario y plagado de obstáculos, mientras el respaldo que Mayer asegura haber ofrecido, según la actriz, nunca llegó a concretarse

Fuente: Tribuna