Fue a prisión: Tras demanda por abuso, Kalimba da inesperada noticia en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Después de haber estado en prisión y enfrentar una serie de denunciar por abuso sexual, el reconocido cantante, Kalimba, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que se sinceró lo más que pudo de su caso y dio inesperada noticia. En enero del 2011, el cantante fue detenido en Texas y entregado a las autoridades mexicanas, que lo llevaron a la cárcel, pues juez, emitió una orden de captura contra él por una presunta violación a una adolescente de 17 años.

La noche del lunes 24 de febrero, el intérprete de Shabadabada se reencontró con los representantes de los medios de comunicación después de que el año pasado fuera vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de Melissa Galindo. A pesar de que el cantante no quiso emitir declaraciones sobre el proceso legal que enfrenta, en esta ocasión externó su postura sobre las intenciones de Cuauhtémoc Blanco para crear una ley con la finalidad de que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres en este tipo de señalamientos.

El exintegrante de la famosa agrupación de los 90's, OV7, declaró que por el momento no puede dar declaraciones sobre su situación legal, ni sobre esta ley: "Ninguna. Te voy a decir una cosa, la razón por la que no lo hablo es porque así está dictaminado por el juez, entonces no puedo decir absolutamente nada". Al respecto de cómo se encuentra en el terreno emocional, el intérprete de Tocando Fondo mencionó: "La verdad estoy muy bien, gracias a Dios, lo he dicho siempre, estoy en mi paz, estoy con Dios, camino con Dios constantemente y eso es lo que trae, totalmente, una atmósfera distinta a mi vida".

Pero al escuchar los cuestionamientos de la prensa sobre la iniciativa para defender a los hombres que son señalados por falsos abusos, Kalimba indicó: "Depende de muchísimas cosas, yo creo que todo lo que está sucediendo también proviene como una consecuencia a un desequilibrio que ha existido, de género, por muchos años, entonces creo que lo que tenemos que buscar es que realmente exista un equilibrio".

Que si se busque luchar por las mujeres de la manera correcta, en los casos reales, que si se busque defenderlas como se tiene que hacer, y también que no se desequilibre, en el área en el que las leyes se inclinen totalmente a escuchar denuncias injustas. Yo creo que lo que necesitamos es un equilibrio correcto, y buscar que ambos géneros, porque ambos sufrimos violencia, estemos protegidos", agregó.

Por último, el famoso manifestó que primero desea conocer todos los puntos que abarca la propuesta del exfutbolista y ahora político, para saber si se suma o no a esta iniciativa, ya que no quiere opinar tampoco de algo que no conoce en su totalidad: "No me uniría a cualquier movimiento sin saber las bases de ese movimiento, y siempre que ese movimiento sea un movimiento justo, y que busque equidad para ambos géneros, con todo gusto".

Fuente: Tribuna del Yaqui