Gabriel Soto vuelve a Televisa y hunde a Irina Baeva; no la quiere ni ver tras depresión

Ciudad de México.- La semana pasada el reconocido actor Gabriel Soto dio una reveladora entrevista a la revista ¡HOLA! USA donde por primera vez habló de los motivos por los que terminó su relación con Irina Baeva. Tras haber revelado en esa plática que no sintió el apoyo de la actriz rusa mientras luchaba por su salud, ahora el galán de novelas ha confesado que no tiene interés ni siquiera en ser amigo de su exprometida.

La tarde de este martes 25 de febrero, Soto se reencontró con la prensa durante el inicio de grabaciones de la telenovela Monteverde, su primer proyecto en Televisa tras más de 1 año retirado. Como era de esperarse, los reporteros preguntaron al actor porqué dejó entrever que mientras enfrentaba el posible diagnóstico de leucemia, no sintió el apoyo de su entonces pareja.

Mostrando desinterés para hablar del tema, el galán de telenovelas sorprendió al no querer ni pronunciar el nombre de Irina e incluso aseguró que no desea ni siquiera ser amigo de ella. "Mira, ya hablé lo que tenía que hablar, ya dije lo que tenía que decir, y creo que ya no tiene caso seguir ahondando en eso, ¿no? Ya la entrevista la di, traté de hacerlo con un solo medio para que, pues ya no tuviera que estar hablando todo el tiempo, así que lo dicho, dicho está", contestó Gabriel.

A pesar de que el año pasado el intérprete y la artista rusa no descartaban ser amigos tras su rompimiento, luego de ser vistos juntos viajando para cumplir con algunos compromisos laborales, en esta ocasión Soto negó esta posibilidad. "Mira, yo ya de terceras personas ya no voy a hablar, ya todo está cerrado, no el capítulo, ya el libro está cerrado. Nada, no, no, no, (ni amistad), aseveró el exesposo de Geraldine Bazán.

Previo a esto, Gabriel también confesó cómo se encuentra emocionalmente luego de haber admitido que estuvo en depresión gran parte del 2024: "Mejor que nunca, creo que toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos, siempre te ayuda a reestructurarte, a reinventarte, a reconectarte, y a salir adelante, ya cuando estás allá abajo en el hoyo, no hay otro camino más que arriba", declaró.

Ha sido un trabajo espiritual, ha sido un trabajo físico, ha sido un trabajo emocional, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo hacia mí mismo, hacia amor propio y hoy por hoy feliz e ilusionado de empezar un proyecto", añadió.

Ante la duda sobre si recurrió a la ayuda profesional para sobrellevar esta situación, Soto comentó que ha tomado todo tipo de terapia: "Sí, he tomado terapia psicológica, terapias esotéricas, espirituales, holísticas, retiros, he estado haciendo un trabajo muy completo, en donde yo le llamo la conexión de la vida, que es el “Triángulo de la vida”, que es mente, cuerpo y espíritu". Finalmente, al escuchar que su exsuegra Rosalba Ortiz siempre se pronuncia bien de él, el histrión respondió:

Es la abuela de mis hijas, y merece todo mi respeto, y siempre la voy a respetar por eso, y bueno, pues te digo, es familia finalmente".

Fuente: Tribuna