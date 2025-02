Hermano de Daniel Bisogno rompe en llanto y estremece a 'Sale el Sol' con su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presentador de TV, Alex Bisogno, reconocido principalmente por ser el hermano menor de Daniel Bisogno, recientemente se presentó como invitado especial en Sale el Sol, para hablar de la memoria del difunto conductor y actor. Sin poder evitarlo, rompió en llanto devastado al tener que hablar de sus últimos días de vida, estremeciendo a Imagen TV al confesar lo que fue la última voluntad que les externó en su lecho de muerte.

La familia Bisogno, tras años de una lucha desesperada para salvar la vida del presentador de Ventaneando, ahora, desgraciadamente sufren la dolorosa partida de su hermano hijo y padre. El pasado jueves 20 de febrero del 2025, Daniel sucumbió a todas las complicaciones que se derivaron de su trasplante de hígado, que según Alex, a causa de inmunosuprimir a Daniel para que no rechazara el órgano, una de las bacterias del cuerpo tomó fuerza y terminó por dañar sus otros órganos.

Ahors, a días de su partida, Alex, como hermano del presentador de TV Azteca, dio una gira de medios para hablar de su amado hermano, recalcando que antes de partie siempre pidió unidad familiar: "Daniel siempre nos mantuvo unidos entre nosotros, porque además era una persona muy familiar, procuraba todo el tiempo, todos los días les hablaba a mis papás: '¿cómo están?, ¿qué necesitan?, ¿en qué los ayudo?'".

El expresentador de Al Extremo, mencionó que su hermano era un hombre que pese a que podría parecer malo, era muy bondadoso y familiar, destacando que para su sobrino, hijo de su hermana menor, siempre fue un padre y junto con todos se ocupaba de que nada le faltara y menos amor: "A mi hermana, mamá soltera, siempre el rol de papás, del niño, lo ocupamos Daniel y yo, y mi papá, por supuesto, pero siempre tratamos de echar montón para que no hubiera esa ausencia para el niño".

Con lo dicho anteriormente, respondió a Joanna Vega Biestro al hecho de que hasta su último momento consciente no dejó de pensar en su familia y sobre todo en su hija, Michaela Bisogno, por lo que externó que solo pedía que no la dejaran sola y fueran unidos: "Platicamos la posibilidad, aunque yo no quería porque es muy doloroso, y decir: 'no te vas a ir'. Ni empiezas a pensar en eso, pero la posibilidad estaba latente. ¿Qué sigue ahora?, ¿cuáles eran los deseos de Daniel?, evidentemente que siguiéramos unidos, como él siempre lo buscó"".

De la misma manera, Alex no pudo evitar romperse a te las cámaras al confesar que les pidió cuidar mucho de su pequeña, que era su adoración y no quería que se sintiera sola y menos en fechas especiales como su cumpleaños o momentos especiales, como sus 15 años: "Y además que estuviéramos muy pendientes de ella, porque hay muchas fechas importantes en las que el papá, pues juega un rol, y él ya no iba a estar… A lo mejor sus XV años, entregarla en el altar… sí (su cumpleaños)… ¡Ay!, es que se me salen (las lágrimas)".

Fuente: Tribuna del Yaqui