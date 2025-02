Luis Felipe Tovar cree que Karla Sofía Gascón debió ser nominada como Mejor Actor en los Oscar

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Luis Felipe Tovar recientemente opinó que la actriz trans Karla Sofía Gascón debió ser nominada como Mejor Actor en los Oscar 2025, sumándose así a la polémica que envuelve a la española, protagonista del controvertido filme Emilia Pérez.

Lo cierto es que Karla Sofía Gascón ha estado en el ojo del huracán a nivel internacional luego de que salieran a la luz antiguos tuits donde expresó opiniones sobre figuras del entretenimiento, el Islam y los premios Oscar. Estas declaraciones han generado dudas sobre su posible asistencia a la ceremonia el próximo 2 de marzo, aunque se señala que sí asistirá.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, el actor mexicano Luis Felipe Tovar fue cuestionado sobre la controversia que rodea a Gascón. Al respecto, comentó: “Uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras. Todo lo que uno dice en algún momento puede tener consecuencias”. Además, agregó: “Hay quienes dicen que siempre hay un tuit, y eso fue lo que apareció en su vida, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque uno nunca sabe cuándo esas palabras van a regresar”.

Respecto a la nominación de Gascón como Mejor Actriz, Tovar expresó su desacuerdo, señalando que le habría parecido más apropiado que compitiera en la categoría de Mejor Actor: “Esa nominación debió haber sido para una actriz. Me hubiera gustado que ella compitiera en la categoría de Mejor Actor, como lo hizo en su momento Dustin Hoffman en Tootsie. Habría sido más interesante que ponerla a competir con mujeres biológicas, aunque las cosas han cambiado”.

El actor también subrayó que su intención no es faltar al respeto a la comunidad trans, aclarando: “Lo digo con todo respeto, he visto grandes actores interpretar papeles femeninos que han sido nominados, y mujeres que han hecho papeles masculinos. Pienso que podrían entrar en una categoría diferente para evitar polémicas innecesarias. Los tiempos cambian y mi opinión quizá cuenta poco, porque pertenezco a otra generación que piensa distinto”, finalizó. No dejes de seguir visitando nuestro portal de noticias Tribuna Sonora para estar informado de todo lo que acontece en México y en el mundo.

Fuente: Tribuna Sonora