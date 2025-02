¿Luto en Televisa? Reportan muerte de César Bono tras 8 infartos y sorprende con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre del famoso actor César Bono estuvo apoderándose de la atención en todos los medios de comunicación debido a que trascendió la noticia de su muerte, la cual por fortuna resultó ser falsa. Debido al revuelo que causó esta información, el también comediante aprovechó su más reciente encuentro con la prensa para desmentir su fallecimiento, pero recordó que él mismo anunció días atrás que una de sus manos había muerto.

Al llegar a un evento público, el protagonista de la serie Vecinos fue abordado por la prensa y habló de las declaraciones que hizo la semana pasada: "Esta mano sí se murió antes que yo, aquí está mira, es espástica (rígida)". Posteriormente los representantes de la prensa le preguntaron su sentir por las noticias falsas que hay sobre su fallecimiento:

No, pues mira, ¿qué te diré? Lo que le dio mucho valor a esto y me regañaron mis hijos que 'porqué dices eso', y pues es la verdad porque es la verdad, ¿por qué está espástica?, porque me dieron ocho infartos en una noche", relató don César.

El histrión mexicano aseguró que los ochos infartos en el hemisferio derecho de su cerebro le provocaron la pérdida de la movilidad de su mano izquierda y también afectaron su pierna izquierda. Además, Bono mandó un mensaje para quienes han anunciado anticipadamente su muerte: "Yo lo único que les puedo decir es que me voy a ir cuando el señor quiera".

En ese sentido, César recordó que ha estado al filo de la muerte en varias ocasiones, pero milagrosamente ha sobrevivido: "Cuando me operaron los médicos le mandaron decir a mis hijos que hasta ahí había llegado y como no morí, mis hijos le agradecieron al doctor y les dice 'no sé porqué está vivo', hasta el se sorprendió con la decisión de Dios", relató el intérprete de 74 años.

Además, el primer actor de Televisa volvió a reiterar que la noticia falsa de su fallecimiento no lo afectó: "Una especialista que sabe más que yo de medicina me dijo que esta mano no tiene remedio y así lo comuniqué yo, pero no es para hacerme mártir ni mucho menos... no me enoja, te repito, yo lo dije 'estoy triste porque mi mano ya no va a reaccionar' y esa es la verdad".

Y debido a la experiencia que ha tenido con sus problemas de salud, Bono le envió un mensaje a Yolanda Andrade que ha tenido meses complicados: "Hay que ser paciente, la vida tiene accidentes, entonces hay que cuidarse y de eso no te salvas". Finalmente, don César descartó que él le tenga miedo a partir de este mundo: "No, qué va... ando cerquitas (de la muerte)... que me recuerden con una sonrisa", dijo, además de lamentar la muerte de Daniel Bisogno.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz