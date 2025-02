Maite Perroni rompe el silencio sobre su distanciamiento con Anahí y Dulce María

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz y cantante Maite Perroni confirmó los rumores sobre las diferencias con sus excompañeras del grupo RBD, Anahí y Dulce María, luego de que las dos últimas fueran vistas juntas en varias ocasiones mientras a ella no se le vio en ninguna parte.

En una reciente entrevista, Maite abordó directamente los rumores de distanciamiento, dejando claro que la relación con sus colegas ha cambiado. "Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años", declaró la protagonista de la serie Oscuro deseo, evitando profundizar en los detalles del conflicto.

A pesar de las tensiones, Maite Perroni manifestó su entusiasmo por el documental sobre la gira de reencuentro de RBD, realizada en 2023. "Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar", comentó.

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo reencuentro de RBD parece lejana. "No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así", afirmó Perroni.

El conflicto entre las integrantes de RBD habría surgido tras la demanda millonaria que presentaron contra su exmánager, Guillermo Rosas, lo que, según Maite, complicó las relaciones dentro del grupo. Aunque los fans no sospechaban la magnitud del problema, las alarmas se encendieron en diciembre pasado cuando Perroni no asistió a la fiesta de cumpleaños que Anahí organizó para Dulce María, evento al que sí acudieron otras figuras del elenco de la telenovela Rebelde.

Por el momento, ni Anahí ni Dulce María han ofrecido declaraciones sobre su relación con Maite Perroni. La expectativa entre los seguidores de RBD crece, a la espera de conocer sus posturas y el futuro de las integrantes tras esta evidente fractura.

Fuente: Tribuna