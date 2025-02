Maribel Guardia confirma que Bisogno no le caía bien y revela porqué no acudió a su homenaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante Maribel Guardia por fin accedió a platicar con la prensa luego de haberse negado a dar entrevistas en varias ocasiones, para evitar hablar de la denuncia que interpuso contra Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, por el bienestar de su nieto, José Julián. Durante su reencuentro con los reporteros, la costarricense narró cómo va esta situación y también habló del reciente fallecimiento de su compañero Daniel Bisogno.

Como se sabe, la exreina de belleza obtuvo el cuidado temporal del menor mientras se realizan las indagaciones pertinentes sobre los señalamientos contra Imelda y según Maribel, Juliancito está mejor que nunca: "Todo bien, sí, la verdad, el niño está muy bien, Dios bendito, y yo la verdad, no puedo hablar de esto, porque como está, no me permiten hablar, y tampoco puedo comunicarme con Imelda, porque me lo prohíbe la fiscalía", dijo la artista durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

Conjuntamente, Maribel subrayó que espera que cuando el tiempo pase, José Julián pueda reencontrarse con su madre, siempre y cuando ella esté bien de salud: "Todo está bien Dios bendito, que gracias por preocuparse, aquí lo importante es que todo sea lo mejor para el niño, ni para Imelda ni para mí, que él esté bien, que tenga lo que él necesita, que es mucho amor, y protección, y cuidados, y yo espero que tanto con ella como conmigo sea así, nada más le pido a Dios que ella esté bien", manifestó.

En este sentido, Guardia recalcó que no tuvo otro recurso para proteger a su nieto, y afirmó que si su hijo estuviera aún con vida, la respaldaría en su decisión de proteger al niño: "Esto tenía que hacerlo. Yo sé que Julián desde el cielo, pues está conmigo, pensando que lo mejor sea para el niño, y que así sea", expresó la actriz de novelas como Corona de lágrimas y Misión S.O.S..

Maribel Guardia confiesa que no le caía bien Daniel Bisogno

Por otra parte, Maribel también se pronunció sobre el motivo de su ausencia en el homenaje que recibió el fallecido Daniel Bisogno en el Centro Cultural Teatro 2, donde ambos compartieron escenario dentro de la puesta en escena Lagunilla Mi Barrio. Y es que llamó mucho la atención que aunque la actriz sí se despidió del conductor de Ventaneando vía redes sociales, no hizo acto de presencia en su último adiós.

El amor por las personas que yo he querido y he tenido la suerte de conocer, vive en el corazón de uno, pero él sabe cuánto lo llegué a querer", explicó.

Posteriormente, Maribel reconoció que ella y 'El Muñeco' no tenían la mejor de las relaciones, pero conocerlo en el teatro los acercó: "Al principio nos llevábamos muy mal, pero el destino me llevó a trabajar con él, Dios bendito, y conocer a la persona que no estaba en la pantalla, sino al ser humano, era tan divertido, con un sentido del humor negro, gran compañero, un extraordinario papá, siempre andaba con su niña cuidándola, atendiéndola", finalizó.

Maribel Guardia, triste por el fallecimiento de Daniel Bisogno

Fuente: Tribuna