No puede caminar: Luisito Comunica es operado de emergencia por "unas bolas nada deseables"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el influencer Luisito Comunica se convirtió en noticia tras ser operado por fuertes molestias. Todo comenzó mientras permanecía en su casa y al agacharse para recoger una pelota de su mascota, se le presentaron intensos dolores en la espalda. El hombre de 33 años de edad aseguró que fue muy difícil ponerse de pie y que al otro día subió gateando las escaleras.

"Fui a rehabilitación, pero no se iba a arreglar con masajes ni nada, entonces me hice unos estudios... al otro día me citaron porque tenía ‘algo serio’, aunque no era tan mala porque no estoy en riesgo de ya no poder caminar", forma parte de la historia que compartió a través de su canal de Youtube donde contó también que la conclusión de su deterioro de salud fue que le diagnosticaron unas hernias en la espalda.

Además, el famoso agregó que es la primera vez que lo internan y operan por lo que llegó hasta a llorar. La cirugía fue láser por lo que con una cámara microscópica le hicieron el procedimiento necesario y al término necesitó usar constantemente una faja y mantenerse en reposo, por lo que tuvo que suspender algunos asuntos de trabajo como reuniones y proyectos que estaban en puerta.

“Me tuvieron que extraer unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien y ahora sigo sin poder caminar bien, lo hago como un dinosaurio y no puedo caminar con la espalda derecha... Desarrollé unas hernias en mi espalda desde hace años y nunca tuve ningún signo o síntoma”, dijo mientras mostraba algunas imágenes de lo que fue su estadía en el hospital mientras se mantenía en observación.

El influencer Luisito Comunica compartió su experiencia en su canal de Youtube

Asimismo, mencionó que antes de todo visitó a un quiropráctico pero con esto no obtuvo fin a las molestias por lo que decidió ir a un especialista a realizarse estudios, entonces al momento de que los médicos le reportaron los resultados lo citaron para decirle qué ocurría. "Tenía algo serio", esas fueron las palabras que Lusito Comunica dice que se le expresaron, sin embargo, a su vez también le informaron que no había riesgo de pudiera no volver a caminar con normalidad.

Fuente: Tribuna