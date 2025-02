Pepe Aguilar se dice orgulloso de Ángela Aguilar y da crítica a música de Emiliano Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, brindó una entrevista para la ceda de Imagen TV, en donde logó impactar al mundo entero, debido a que dejó muy en claro que se siente orgulloso de Ángela Aguilar, su hija menor y su hermano mayor, Leonardo Aguilar, pero, en cuanto a Emiliano Aguilar, habló de sus diferencias y dio una inesperada crítica a la música de su hijo.

Pese a ser el primogénito del intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, Emiliano ha dejado en claro en más de una ocasión que jamás se sintió parte de su familia, recalcando que además de todo, mientras que él apoyaba a sus hijos al lado de su actual esposa, Aneliz Aguilar, él estaba pasando hambre y se metió en unos negocios muy oscuros por los que tuvo que pasar una temporada en prisión. Con esto solo ha demostrado un poco del rencor que le tenía a quien fue su padre".

Pero, mientras que el rapero de temas como Yo Soy Ese Vato, arremete contra su padre y su familia, el intérprete de Contigo Ni Son Ti, externó lo orgulloso que se siente de Ángela y Leonardo Aguilar, afirmando que lo hacen espectacular al estar sobre el escenario y con los temas nuevos que sacan: "Yo creo que lo trae en la sangre y son buenos para lo que hacen. Yo muy orgulloso, cada quien desde su trinchera".

Pepe con Emiliano y su esposa Aneliz. Internet

Ante esto, Pepe mencionó que el ver a los intérpretes de Por El Contrario lo llena de mucho orgullo, pues aunque los "entrenó" para ser cantantes, el verlos sobre un escenario y que se desarrolle encontrando su propio estilo. Con respecto al mayor de sus cuatro descendientes, se dijo agradecido por los hijos que tiene y que él también se abra camino por si solo: "Me da mucho gusto ver cómo se desarrollan artísticamente. Tuve la oportunidad de encaminarlos, con Emiliano no tanto porque no tuve oportunidad, con los otros dos sí, los entrenamos desde que nacieron".

Inesperadamente, cuando escuchó a Emiliano al rapear en vivo, el intérprete de Cuídamela Bien, lanzó una crítica muy inesperada, ya que afirmó que no es bueno con el rap, ve que Emiliano tiene un gran potencial y se ve que ya es muy talentoso con lo que está haciendo, especialmente que lo hace auténticamente: "Pepe Le hace bien. Yo, la verdad, no conozco muy bien el género, pero a mí me parece que es muy auténtico el canijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui