Reportero de 'VLA' no se arrepiente de insultos a Kenia Os; denuncia amenazas de muerte

Ciudad de México.- El polémico reportero de espectáculos, Gabo Cuevas, ha decidido salir a dar la cara por sus polémicos ataques en contra de la querida cantante, Kenia Os, de los cuales afirma que no se arrepiente decirlos, destacando que pudo haberse expresado mejor, pero que es lo que piensa. El integrante de Venga la Alegría también reveló que teme por su integridad y denuncia amenazas de muerte de su club de fans.

En el podcast de Kim Shantal, Cuevas la criticó por su relación con Peso Pluma, afirmando que era lamentable que se metiera con todos con los que colaboraba musicalmente, como estrategia para que tuviera éxito: "Tema que saca, tema con la persona que se involucra: Belinda, i’am sorry for you, pero es la neta, Peso Pluma, Gabito Ballesteros, si saca un tema contigo hermana, se va a volver tu novia porque tiene tan poco cerebro".

Después de que en X, antes Twitter, lo destrozaron y hasta pidieran su despido de TV Azteca, Gabriel salió a exigir que se respetara su opinión, así como a que dejen de amenazarlo porqu decir lo que piensa: "Pido respeto a lo que creo, así como un alto a los insultos y amenazas de muerte que he recibido por parte de algunos de sus seguidores. En este ambiente la crítica es un ejercicio periodístico y pido respeto a mi libertad de expresión".

Desde ayer empecé a recibir una serie de comentarios muy fuertes, amenazas por parte de un fandom de una cantante muy conocida llamada Kenia Os. A raíz de que hice un insulto hacia su persona llamándola ‘tonta’ por la estrategia que como cantante ha realizado

Tengo que reconocer que después de ver el clip dije ‘no estuvo padre que haya dicho la palabra tonta’. Sin embargo yo sostengo que no me parecen sus estrategias como producto musical”

No me retracto, pero si me retracto de haber hecho un comentario que no estuvo padre en ese sentido. De las estrategias sigo pensando lo mismo

