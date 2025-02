"Te voy a matar": Alicia Villareal da detalles de la brutal golpiza que le dio Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Alicia Villarreal ha decidido ser muy hermética y no ha dado detalles a la prensa sobre la denuncia que interpuso en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, este martes 25 de febrero una amiga muy cercana a la cantante habló acerca de esta terrible situación y expuso todo lo que ocurrió el día de la agresión. Fue Blanca Martínez, mejor conocida como 'La Chicuela', quien contó los detalles de lo que tuvo que pasar la artista regiomontana hace unas semanas.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la periodista y conductora del género regional mexicano rompió el silencio en torno a la denuncia que interpuso la cantante Alicia Villarreal contra su marido, Cruz Martínez, por supuesta violencia intrafamiliar: "Efectivamente, entra a su habitación, encuentra a su esposo escondido en el clóset, y empieza él a golpearla, y a insultarla, de manera muy, muy fuerte, la quería ahorcar, la golpeó en varias partes del cuerpo".

Según Blanca, fue la propia Alicia quien le contó todos estos detalles: "Pero lo más fuerte para ella, donde ella me dijo que sintió que realmente, pues la iba a matar, o se iba a morir, fue cuando la empezó a tratar de ahorcar", relató la comunicadora. Asimismo, la exconductora de Bandamax dijo: "Y la insultó de muchas maneras, diciéndole que ella ya no le servía porque ya no podía tener hijos, que iba a destrozarla, que iba a destruir su carrera".

Alicia Villarreal contó cómo fue la brutal golpiza que le dio Cruz Martínez

De igual manera, Martínez resaltó la amenaza que hizo Cruz a la madre de us hijos: "Dice que mientras la ahorcaba le dijo: 'de aquí, uno de los dos no va a salir vivo y te voy a matar'". Ante los rumores sobre si el líder de la banda Kumbia Kings se encontraba bajo los influjos del alcohol cuando cometió el supuesto ataque, Blanca expresó: "No me platicó, y no me gusta especular al respecto, pero quiero pensar, pues que a lo mejor no estaba, pues en sus cinco sentidos, porque es muy fuerte, es terrible, es muy, muy fuerte".

Posteriormente, 'La Chicuela' afirmó que Alicia y Cruz tienen tiempo sin ser pareja, pero él aún tenía acceso al domicilio donde vivían juntos: "Ellos están separados desde hace mucho tiempo, él hace mucho tiempo que no vive ahí, pero va porque ahí están sus hijos y hay un estudio de grabación". Finalmente, Blanca Martínez aseveró que Alicia Villarreal no parará hasta obtener justicia sobre lo sucedido con su esposo.

Ella se detuvo en los años anteriores por los hijos, pero los hijos ya son adolescentes, los tres, y ella dijo que esto ya no podía pasar", concluyó la conductora.

Fuente: Tribuna