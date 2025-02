Terror en Televisa: Famoso actor, víctima de secuestro; le robaron todo y abusaron de él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán y villano de las novelas, quien ha trabajado para Televisa durante más de 30 años, vivió momentos de terror debido a que fue víctima de un secuestro, en el cual perdió todos sus ahorros. Se trata del famoso actor Alexis Ayala, quien dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista recordó el plagio que sufrió décadas atrás y que lo marcó de por vida.

Este fin de semana, el histrión mexicano-americano brindó una entrevista exclusiva al conductor Yordi Rosado, para su Canal de YouTube, y fue en este espacio donde aprovechó para hablar de la vez que fue víctima de la delincuencia. Alexis explicó que en aquella época él tenía escoltas porque había sido asaltado anteriormente, pero el día que fue víctima del secuestro exprés le pidió a su seguridad que lo dejara solo, sin imaginarse lo que iba a pasar.

Yo pensaba que no era secuestro, este fue un incidente desafortunado, aislado, pero no".

Ayala, quien enfrenta rumores de una crisis con su esposa Cinthia Aparicio, narró cómo fue el secuestro donde lo perdió todo: "Me tuvieron en un coche por 6 horas, vaciando todas mis cuentas de banco". El histrión de 59 años compartió que lo subieron a su propio vehículo y dijo que mientras lo mantuvieron cautivo, también fue víctima de abuso por una de las integrantes de la banda: "Me tuvieron amarrado con agujetas, me pusieron vendas, primero metido en el asiento de atrás".

Alexis Ayala fue víctima de un secuestro exprés

El también conductor explicó que la novia del organizador del secuestro lo identificó por unas fotos que tenía consigo y lo tocó sin su consentimiento: "Abren mi maleta ya que estaba atrás amarradom se acerca la chava y me dice 'ay papacito, eres tú', era la novia del chavo del coche que nos venía siguiendo. Me sentía con mucho miedo... Te sientes viol..., sientes mucho miedo", expresó el villano de Lo que la vida me robó.

Me manosearon, una de las chavas que estaba atrás", afirmó.

Alexis además explicó cómo fue víctima de otros delitos en los 90's, como un asalto en el que estaba acompañado de la actriz Karyme Lozano. "En los 90’s era una época muy difícil en nuestro país, ya me habían asaltado… me quitaron una camioneta fuera del teatro Jorge Negrete", dijo y luego agregó que los ladrones lo apuntaron a él y a Karyme: "Me asaltaron con Karime Lozano, le pusieron la pistola, me pusieron la pistola a mí, me hincaron, casi me disparan".

