VIDEO: Justin Bieber estalla contra paparazzi y le grita en plena calle por este motivo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más el reconocido cantante canadiense, Justin Bieber, se encuentra en el centro del escándalo, después de que se viralizara un video en el que aparece bastante molesto y estalla en contra de paparazzi, al cual no duda en reclamarle que le dirija la palabra y le grita en plena calle, antes de subirse a su vehículo, asegurando que le estaba faltando al respeto por este impactante motivo, el cual causó desconcierto al fotógrafo.

El creador de exitosos temas como 10000 Hours tiene meses que su encuentra enfrentando las críticas del público y preocupa a fans, debido a que tras el arresto de Sean 'Diddy' Combs, salió a la luz que supuestamente el menor fue una de sus víctimas, incluso se dijo que había caído en una severa depresión por todo este motivo. Pero eso no fue todo, ya que se señaló que todo el estrés que le ha causado este tema, provocó un distanciamiento con su esposa Hailey Bieber y que estarían al borde del divorcio.

Aunque tanto el creador de temas como Baby así como la guapa modelo estadounidense han negado a su manera que se encuentren separados, compartiendo románticas fotos juntos en su cuenta de Instagram, los medios de EU siguen insistiendo en que estaría atravesando por un mal momento de manera general y se está viniendo abajo, incluso declaran que volvería a consumir marihuana.

Por si eso no fuera poco, recientemente en la red social de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha comenzado a viralizar un video en el que se puede ver al canadiense caminando despreocupado sin prestarle mucha atención al paparazzi que se encuentra tomándole fotos y un video, pero la calma que mostraba el cantante desapareció de la nada, cuando el fotógrafo le agradeció por todo lo que hace por ellos y ser "el mejor".

En ese momento, el intérprete de Let Me Love You comenzó a gritarle desde su lugar y le dijo que le parecía una completa falta de respeto él que le diera las gracias, cuando él jamás le ha pedido que le agradezca, ya que él no autorizó las fotografías, ni tampoco pidió que estuviera ahí, así que le exigió que tomara sus fotos y se fuera en paz, sin dirigirle la palabra y menos para decirle eso, ya que era una falta de respeto. Pese a que el paparazzi le decía que solamente le nació, Bieber se negó a aceptar sus explicaciones y le dijo que no lo volviera a hacer y se subió a su auto.

Fuente: Tribuna del Yaqui