Alerta en redes: Influencer mexicano, Jezzini, aparece brutalmente golpeado; esto se sabe

Ciudad de México.- Recientemente en redes sociales se han encendido las alertas de preocupación, debido a que el querido y famoso influencer mexicano, conocido como Jezzini, mediante sus cuentas, impactó a sus millones de seguidores al aparecer brutalmente golpeado. El joven originario de Monterrey compartió una selfie de su rostro en el que se le puede ver con heridas y sangre, sin embargo, no dio mayores explicaciones.

Jezzini es uno de los más queridos influencers, que destacó en el mundo de las redes sociales por la manera en la que todo en su vida siempre termina siendo una divertida anécdota para sus fans, a causa de que pasa algún accidente, error o de plano él termina inexplicablemente herido. Él mismo ha bromeado sobre todo lo malo que le pasa o las cosas raras que no deberían de pasar en lo que hace, declarando que si alguien tiene un mal día, de seguro él tendría uno peor.

Una de sus anécdotas más virales fue la ocasión en la que compartió en su cuenta de Instagram el mensaje: "mucho ojo cuando se vayan a hacer un masaje, mucho ojo" y compartió la fotografía de su rostro completamente hinchado, tan hinchado que uno de sus ojos no podía abrirse y contra penas se veía donde estaba. Esto como resultado del mensaje que había recibido horas atrás, siendo una de las más raras y casi imposible efecto secundario que padecer después de un masaje.

Pero ahora, la diversión fue puesta hacía un lado, debido a que el joven Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, nombre real del influencer, en su cuenta de Instagram compartió una fotografía en el que se le puede ver con heridas abiertas y que sangran en su nariz y labio, mientras que en su frente, sien y mejillas, se le ve áreas enrojecidas y ya otras amoratadas por los golpes que aparentemente pudo haber sufrido a manos de un agresor, o tal vez por un accidente.

Hasta el momento, Jezzini no ha explicado nada detrás de estas heridas que generaron mucha preocupación entre sus fans, aunque él mismo declaró que más adelante iba a contar que es lo que le había sucedido, pidiendo a sus seguidores que no se asustaran, que no se hicieran chismes ni nada. Cabe mencionar que entre los comentarios destacó el de Marimar Vega, que dijo que ella lo dejó así, por lo que se cree que tal vez solo sea maquillaje para una serie

Jezzini dice que revelará todo más adelante. Instagram @jezzini

