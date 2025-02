Alicia Villarreal, desesperada, tomaría drástica medida para "deshacerse" de Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer, Alicia Villarreal desea que la pesadilla que la aqueja desde hace una semana, ya termine de una vez por todas y no deba tratar más con su aun esposo, Cruz Martínez, por lo que recientemente una supuesta amiga de la cantante de rancheras, acaba de asegurar que la famosa tomó una drástica medida, para finalmente "deshacerse" de su agresor, sin importar lo que perderá, pues estaría desesperada por su libertad.

El 16 de febrero del 2025, en cuestión de segundos, la pareja que parecía llevar un divorcio en paz y libres de escándalos, se vino abajo y se colocó al centro del escándalo, pues se informó que 'La Güerita Consentida' fue a parar al hospital y denunció al productor musical de Kumbia Kings, debido a los golpes que este le propinó y que hasta intentó ahorcarla. Ahora, una supuesta amiga de la cantante, afirma que ella está devastada por lo que pasó: "Está muy afectada. No sabe en qué momento Cruz se volvió tan violento. Sigue sin creerlo. Nunca lo había visto tan agresivo".

Según la fuente de TV Notas, la intérprete de Te Aprovechas está completamente en shock por lo sucedido aquella noche y no se explica como es que alguien que conocía desde hace más de 20 años, pudo convertirse en alguien tan violento de la nada, haciendo que al final sea ella quien decida abandonar su hogar: "Ya habían tenido roces y peleas a gritos. Hace años compartió que también hubo violencia, pero no al grado de ahorcarla. Igualmente hubo denuncia, pero no la ratificó. Dice que ahora es más violento. Por eso huyó de su hogar. Tristemente, uno de sus hijos vio todo".

Al parecer, la exparticipante de Juego de Voces no quería decir nada, pero ante los golpes tuvo que declarar en el hospital, y al ver la inacción de las autoridades, en su concierto decidió alzar la voz y volverse un precedente para ayudar en la lucha en contra de la violencia hacía la mujer, lo que al parecer asustaría a Cruz: "De hecho, tras ese acto de valentía, Cruz trató de hablar con ella. Le dijo que reconocía que la había regado, pero que no hiciera todo más grande. Ella no lo quiso escuchar y siguió con el proceso legal".

Alicia ya habló con sus hijos y les explicó cómo están las cosas. Les dijo que si quieren estar en contacto con él, no se va a molestar, pero los 3 decidieron estar de su lado y quedarse con ella en la casa", afirmó la fuente.

Ante esto, la fuente afirmó que sí tiene varios años que solicitó el divorcio, y con esto oficialmente quiere apurar el proceso para ya no estar vinculada a Martínez. Pero, dado a los negocios que tienen en común, este proceso es complicado y es más largo que el normal, por lo cual ella desesperada para ya acabar con ese trámite y enfocarse en la denuncia por violencia, le daría una buena cantidad de su patrimonio, no todo, pero sí hacerle una muy cuantiosa oferta para firmar los papeles sin más dramas.

Ella está dispuesta a negociar su patrimonio. No le dará lo que ha generado. Entiende que, con un buen acuerdo, puede deslindarse más rápido de Cruz y terminar toda relación con él. No permitirá más faltas de respeto. Cruz no volverá a pisar su casa", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui