Apoco de revelarse su muerte, revelan que Michelle Trachtenberg estaba “muy enferma” y “deprimida”

Nueva York, Nueva York.- La sorpresiva muerte de Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Gossip Girl y Harriet the Spy, conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. La actriz, de 39 años, falleció el pasado miércoles por la mañana tras sufrir un paro cardíaco en su apartamento de la ciudad de Nueva York. Su madre la encontró sin vida alrededor de las 8:00 a.m., y fue declarada muerta en la escena por las autoridades.

Aunque la causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada, las autoridades han descartado cualquier acto criminal y afirman que falleció por causas naturales. Según informó el medio Page Six, Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado, y se especula que pudo haber muerto debido a complicaciones derivadas de la cirugía realizada el año pasado.

De acuerdo con una fuente cercana, la actriz estaba atravesando un momento difícil tanto física como emocionalmente. "Ella les dijo a sus amigos que estaba luchando", reveló una persona a la revista People. "Estaba muy, muy enferma y abierta con los de su círculo sobre lo mucho que estaba batallando". Amigos y seguidores también notaron cambios evidentes en su apariencia, describiéndola como "pálida, demacrada" y "muy delgada" en los meses previos a su muerte. Un vecino compartió con Us Weekly que la actriz se veía "cada vez menos como ella misma".

A pesar de las especulaciones, Trachtenberg se mostró desafiante ante los comentarios sobre su estado de salud. En enero de 2024, tras publicar una selfie que generó preocupación por su aspecto, la actriz respondió directamente a quienes cuestionaron su apariencia. "¿Explícame cómo parezco enferma? ¿Has perdido un calendario y no te has dado cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38 años", escribió. Además, insistió: "Nunca me he sometido a una cirugía plástica, estoy feliz y saludable".

Su última publicación en Instagram fue el 18 de febrero, apenas una semana antes de su muerte. La actriz, con más de 800 mil seguidores en la red social, dejó un legado marcado por su talento, pero también por una lucha silenciosa que hoy conmueve a quienes la admiraron.

La industria del entretenimiento y sus seguidores lamentan la pérdida de Michelle Trachtenberg, recordándola no solo por sus icónicos papeles, sino por su valentía ante las adversidades. Su repentina partida deja muchas preguntas sin respuesta, pero también resalta la importancia de visibilizar la salud física y mental, incluso entre las figuras públicas.

Fuente: Tribuna