Famoso cineasta mexicano muere a los 51 años por enfermedad renal

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del cine y la televisión lamenta la pérdida de Roberto Orci, reconocido escritor y productor mexicano, famoso por su trabajo en las nuevas versiones de icónicas sagas como Star Trek y Transformers, así como por la creación de la serie Fringe. Orci falleció el pasado martes en Los Ángeles a los 51 años debido a una enfermedad renal, informó la revista Variety.

Roberto Orci, nacido en México, se trasladó a Los Ángeles donde asistió a la escuela Crossroads School, donde conoció a su colaborador de toda la vida, Alex Kurtzman. Juntos, firmaron guiones de grandes producciones cinematográficas como:

Transformers (2007)

Star Trek (2009)

Star Trek Into Darkness (2013)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Mission: Impossible III (2006)

Now You See Me (2013) - Ahora me ves

Ender’s Game (2013) - El juego de Ender

En televisión, Orci y Kurtzman también dejaron una huella imborrable, destacando como creadores y productores de series como:

Fringe (2008-2013) - cinco temporadas que exploraron los límites entre la ciencia y la ficción

Hawaii Five-0 (2010-2020) - con más de 200 episodios

Sleepy Hollow (2013-2017)

Alias (2001-2006) - junto a J.J. Abrams

Uno de sus últimos proyectos fue Clemente, una película basada en el juego tradicional de la lotería, protagonizada por Eugenio Derbez. La cinta, anunciada por Netflix en 2021, cuenta la historia de un padre viudo que, mientras intenta acercarse a sus hijos, descubre que el juego cobra vida. Juntos, se embarcan en una aventura por el mundo para evitar que el juego caiga en manos de un villano. La película, dirigida por James Bobin (Dora y la Ciudad Perdida y Alicia a través del espejo), fue escrita por Roberto y su hermano J.R. Orci, basándose en una idea original de Orci y su esposa Adele Heather Taylor.

A pesar de sus logros, los últimos años de la vida de Orci estuvieron marcados por controversias personales. En agosto de 2024, su esposa, Adele Heather Taylor, lo acusó de ser un "alcohólico bipolar" y de haber ejercido violencia contra ella. Estas denuncias fueron una respuesta a la demanda que Orci presentó en junio del mismo año, alegando que su esposa lo agredió durante su lucha contra el alcoholismo y lo manipuló con fines financieros.

Más allá de las controversias, Roberto Orci deja un legado importante en la industria del entretenimiento. Las películas en las que trabajó recaudaron más de 3 mil millones de dólares a nivel mundial, según Deadline. Su capacidad para fusionar acción y ciencia ficción lo consolidó como una figura clave en Hollywood. El impacto de sus historias seguirá inspirando a las futuras generaciones de cineastas y guionistas, asegurando que su voz creativa permanezca viva en las pantallas grandes y pequeñas.

Fuente: Tribuna