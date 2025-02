Imelda Garza Tuñón le responde a Nagibe Abbud tras culparla de muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Imelda Garza Tuñón, ha decidido poner punto final a su examiga y colega de banda, Nagibe Abbud, por lo que durante una entrevista para TV Azteca, acaba de ser muy directa y concisa con la contundente respuesta que le dio a la también actriz, después de que se dedicara a afirmar que es adicta y de haberla culpado por a muerte de su difunto esposo, el actor y cantante, Julián Figueroa.

Nagibe, que estuvo con Imelda y Julián en la banda Finnix Pop, hace poco brindó una entrevista en la que asegura que es testigo en la demanda que interpuso Maribel Guardia en su contra, destacando que a ella le consta que aún se droga, además de afirmar que Olivia Collins no se equivoca en sospechar de ella como culpable de la muerte de su esposo: "Imelda compra drogas, Imelda se ha reencontrado con dealers, sí... Imelda miente, Imelda manipula, yo pensé que no era mala persona, pero después que vi todo y recapitulé todo, sí es mala persona".

Ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, la joven actriz ha decidido alzar la voz en contra de ambas, negando rotundamente que tanto la actriz de Televisa como la sobrina de Omar Chaparro puedan señalarla de algo tan terrible, asegurando que no son cercanas a ella como para saber como era su relación con Figueroa: "Estas dos personas, Olivia y Nagi, no eran suficientemente cercanas como para saber, tanto es así que, incluso mi hijo no reconoce a Nagibe ni siquiera en una fotografía, no tiene ni idea de quién es".

Ante esto, aseguró que el actor de Mi Camino Es Amarte en su momento estuvo muy enojado con ella, y hasta envió audios de él al grupo de la banda, en el que se mostraba molesto y externaba que no estaba de acuerdo que hacía Nagibe. La actriz de Princesas, resaltó que se equivocó con la percepción que tenía de la joven: "Yo la aprecié mucho, creí que era buena persona, yo siempre creo en la gente, pues me equivoqué, no importa, pero ya de eso a que diga que sabe que, actualmente, compro drogas, o sea... ¿me la vende ella o cómo?, no entiendo de dónde saca eso".

Finalmente, negó rotundamente que ella figure como testigo en el caso de custodia de su hijo, José Julián Figueroa, destacando que en las carpetas de investigación no aparece su nombre, por lo que también desestima que ella fuera a entregar evidencias sobre sus presuntos maltratos e infidelidades al hijo de Joan Sebastian: "No tiene idea de como funcionan las leyes, yo soy la demandada, yo sé lo que hay dentro de la carpeta y no hay nada de lo que dice en la carpeta, solamente se está aprovechando".