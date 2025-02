Polémica por salida de María Chacón de la segunda temporada de 'Papás por conveniencia'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La telenovela Papás por conveniencia, protagonizada por José Ron y Ariadne Díaz, fue confirmada para una segunda temporada en 2025, según anunció su productora Rosy Ocampo. Sin embargo, la noticia ha estado rodeada de controversia tras los rumores sobre la salida de María Chacón, quien interpretó a Lichita en la primera entrega. Para quien no lo sepa, hace un mes, el youtuber Alejandro Zúñiga informó que María Chacón no formaría parte de la segunda temporada debido a supuestos problemas de actitud, llegando a calificarla como "insoportable". También afirmó que el personaje de Lichita moriría al final de la primera temporada, lo cual finalmente no sucedió.

Ahora bien, en una reciente conferencia de prensa, Rosy Ocampo desmintió estos rumores y aseguró que María Chacón no tuvo problemas de conducta durante el rodaje. Cabe recordar que Ocampo conoce a Chacón desde sus inicios en Televisa Niños, donde participó en producciones como Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de la productora, en redes sociales el tema continúa, incluso la cuenta especializada Confesiones de famosos reveló que la actriz Michelle González sustituirá a María Chacón en la nueva temporada. "Te lo cuento en exclusiva, Michelle González será la encargada de darle vida a Lichita en la continuación de Papás por conveniencia. María Chacón aparecería solo en flashbacks de la primera parte", publicó la cuenta.

El anuncio no fue bien recibido por los seguidores de la telenovela, quienes expresaron su descontento en redes sociales: "Noooo, nosotros queremos a María Chacón", "¿De qué sirve tener parte 2 si ya no están los actores de la primera?", "Se supone que el éxito fue por la nostalgia que transmitían los actores de los 2000s", "María es única, ella es la única Lichita" y "No arruinen esta gran historia, el público pide el regreso de María Chacón". Incluso hubo comentarios dirigidos a Rosy Ocampo: "Rosy Ocampo, me encantó Papás por conveniencia y estoy esperando con ansias la segunda temporada, pero sustituir a una actriz tan querida como María Chacón no va. Ella nos enganchó desde el primer capítulo".

Por su parte, hace un mes, María Chacón también se pronunció sobre los rumores que la señalan de haber sido retirada por problemas de actitud. La actriz negó las acusaciones: "Oigan, así se hacen los chismes. Eso no es cierto. Yo le tengo mucho cariño a esa producción y viceversa. No inventen cosas, porfis". En fin, la incertidumbre sobre su salida persiste, mientras los fans siguen exigiendo respuestas y la confirmación oficial sobre el elenco de la esperada segunda temporada.

Fuente: Tribuna