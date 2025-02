¿Recae en el alcohol? Raúl Araiza hace dura confesión de su adicción: "Esto no se cura"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de TV, Raúl Araiza, recientemente se ha sincerado sobre una de las cosas más complicadas que ha enfrentado en su vida, el alcoholismo. En entrevista con TV Notas, la estrella de Televisa acaba de hacer una muy dura confesión de su adicción, destacando que pese a todos los años luchando en contra de esta, realmente es algo que "no se cura", ¿acaso revela una recaída en el alcohol?

Como muchas otras grandes celebridades, el presentador del programa Hoy, por muchos años ha luchado en contra de su adicción al alcohol. Hace varios años, protagonizó tremendo zafarrancho en un aeropuerto por llegar en estado de ebriedad, y desgraciadamente hasta le fue infiel a su esposa bajo los efectos del alcohol, lo que casi lo lleva a perderlo todo. Para salir de esta enfermedad, Araiza se internó en una clínica de rehabilitación y estuvo varios meses ausentes.

Pero ahora, después casi cuatro años de haber salido de esta rehabilitación y las dolorosas pérdidas en su vida a nivel espiritual, como la partida de Magda Rodríguez, Raúl se ha sincerado como se encuentra en ese aspecto de su vida, recalcando que el mantenerse sobrio es una lucha constante que la tendrá toda su vida: "Son cosas que uno no escoge, pero sí te vas dando cuenta de que hay sufrimiento y consecuencias, y que tienes que atenderlo o ahí te quedas. Sí he recaído. La enfermedad se encarga de que vuelvas a lo mismo una y otra vez. Lamentablemente esto no se cura. Es para toda la vida".

En 2021 entró a una clínica de rehabilitación. Internet

Ante esto, el actor de La Desalmada dejó muy en claro que al ser una persona pública se ha visto más expuesto, pero señala que es como cualquier otro y a veces ha entrado a un centro para encontrar paz y prevenir una recaída, destacando que ahora está feliz y estable, pues pese a sus caías, se ha sabido levantar: "Soy una persona pública y, como tantos actores en el mundo, he entrado a un centro de rehabilitación para atenderme y aprender de mí mismo. También para ver cómo se puede vivir con una vida útil y feliz. Estoy muy contento. Me he caído. He tropezado muchas veces".

Finalmente, Araiza destacó que actualmente, pese a que se siente bien, está feliz, enamorado y con su trabajo todo se encuentra de la mejor manera, sigue yendo a su terapia y se sigue presentando cada martes a la clínica para mantenerse precisamente de esa manera y evitar caer de nuevo en el alcohol: "Voy a terapias. También a la clínica los martes, a prevención de recaídas. Con un terapeuta compartimos nuestra vida diaria, cómo lo hacemos con esto".

Raúl tiene más de cuatro años sobrio. Internet

