Reportero de 'VLA' asegura que Alejandra Tijerina se acostó con un novio de Dania Méndez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico reportero de Venga la Alegría y comunicador, Gabo Cuevas, vuelve al centro del escándalo, pues tras su funa por insultar a Kenia Os, acaba de viralizarse otro video de él hablando pestes de otra famosa, que en este caso fue la reina de belleza, Alejandra Tijerina, asegurando que es una "mala amiga" que le robó varias parejas a Dania Méndez, afirmando que se acostó con un novio de la famosa influencer.

Alejandra y Dania entraron odiándose al reality show de Telemundo, pero al quedar en el mismo cuarto, prometieron que dejarían sus diferencias de fuera de lado y jugarían como un mismo equipo. Desgraciadamente, la tregua solo duró una semana, ya que Julia Gama se encargó de meter cizaña entre ambas y le recordó lo que una habló de la otra fuera de la casa, incluso afirmando que acusó a su madre de brujería, por lo que Dania decidió romper su alianza y Alejandra al saber lo que pasaba también regresó a arremeter su contra.

Pero, pese a que el tema de Julia ha sido el que se han llamado traicioneras, y que presuntamente hablaría mal de su madre en ocasiones pasadas, dese un inicio se dijo que ambas mujeres se pelean por un hombre. La propia reina de belleza sonorense, afirmó que la exintegrante de Acapulco Shore le había enviado a su pareja actual, Massad Altamimi, varias fotografías hot de ella, aún sabiendo que ya estaban en una relación.

Sin duda en el desarrollo de esta enemistad, ambas han tenido puntos muy malos sobre la otra, por lo que hasta el momento la balanza estaba muy estable entre ambas, sin embargo, ahora con las declaraciones del discípulo de Flor Rubio para el podcast de Kim Shantal, la balanza ahora se encuentra a favor de Dania, ya que Gabo afirma que Alejandra la traicionó terriblemente, ya que según él, tiene pruebas de que Tijerina se habría ido a la cama con un novio de Méndez cuando aún eran amigas.

Pero el exparticipante de Survivor México, declaró que no era todo, pues no conforme con acostarse con un novio, también fue y se acostó con otro ligue que tenía Dania, lo que ocasionó que en Acapulco Shore le arrojara una botella de plástica y comenzara la pelea entre ellas. Y aunque robarle dos parejas parecía ser mucho, no terminó ahí, ya que Gabriel asegura que Tijerina le robó un bolso a Oshi, una expareja de Alejandro Fernández, y que él tiene los audios de Oshi para comprobarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui