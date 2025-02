Shakira viaja de Barranquilla hasta Miami en su nuevo jet privado valuado en 26 mdd

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Shakira viajó junto a sus hijos, Milan y Sasha, desde Barranquilla hasta Miami aunque ahora lo hizo a bordo de su nuevo nuevo jet privado tipo Learjet 60XR valuado en unos 26 millones de dólares. Algo interesante es que en el diseño de la unidad se observa a una loba color fucsia y el jet tiene una capacidad de al menos 10 pasajeros, un amplio dormitorio, un comedor de enorme tamaño y una sala de televisión.

Actualmente, la famosa cantante colombiana acumula una fortuna de 300 millones de dólares, es una de las artistas latinas con más reconocimiento, fanáticos y una de las más exitosas. Shakira comenzó en el mundo del entretenimiento en 1990 cuando tenía tan solo 13 años, sin embargo, alcanzó la fama durante 1995 con el lanzamiento de su primer álbum de estudio oficial, titulado Pies descalzos.

Después de lo anterior su carrera no quedó solo en eso puesto que, por el contrario, despegó con álbumes como ¿Dónde Están los Ladrones? que surgió en 1998 y por supuesto también Laundry Service, que salió a la luz en 2001, es relevante decir que este último marcó para ella su entrada triunfal en el mercado anglosajón con éxitos como Whenever, Wherever y Underneath Your Clothes. De hecho, a lo largo de su carrera la mujer de 48 años ha vendido más de 125 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo, y ha ganado numerosos premios, incluyendo tres Grammy Awards y quince Latin Grammy Awards.

Shakira tiene actualmente una fortuna de 300 mdd

Uno de sus proyectos más recientes es su gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran', cuyos conciertos se han llevado a cabo alrededor de varias partes de Latinoamérica como Lima, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, y próximamente en Monterrey y Ciudad de México, entre otras.

Además, su influencia no solo queda en la música porque también se extiende más allá de la música, ya que también ha sido una destacada filántropa y embajadora de buena voluntad de Unicef desde 2003, quien se ha catalogada como una activista presente desde inicios de su carrera, a su vez se tituló en Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania.

Fuente: Tribuna